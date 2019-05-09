تعميم للداخلية السعودية: لك الحق أن تفطر في نهار رمضان وسنكفل لك ذلك صوناً لحقوق الانسان!

تداول ناشطون سعوديون، صورة عن تعميم صادر عن وزارة الداخلية السعودية، يطلب فيه من كافة أقسام الشرطة والجهات “المعنية” في كافة محافظات المملكة، عدم المساس بأي “مفطر” جهراً أو سراً في نهار رمضان.

وأثار التعميم الذي جرى تداوله بشكل واسع، حالة من السخط في الشارع السعودي، حسبما رصدت “وطن” وجاء فيه..:” بناءً على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان، يرجى عدم المساس بأي شخص فاطر جهراً او سرا طوال شهر رمضان المبارك، احتراماً لحقوق الانسان التي قالت الداخلية السعودية إن الله عز وجل يأمرنا بصونها ونظراً للقيم الانسانية والاخلاقية، وبناء على ما أتى في رؤية المملكة لـ”2030، والتقدم والازدهار نحو الافضل وتعالى ثقافة مجتمعنا النبيل، لذا ووفقاً لما ذكر سيتم إلغاء جميع القرارات السابقة والعمل بهذا القرار”.

وسخر الناشط السعودي ناصر القحطاني من تعميم الداخلية في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، قائلاً :” لك الحق أن تفطر في نهار رمضان وستكفل لك السعودية هذا الحق وذلك لصون حقوق الإنسان “.

لك الحق أن تفطر في نهار #رمضان وستكفل لك السعودية هذا الحق وذلك لصون حقوق الإنسان. أما حين يأتي حق الإنسان في التعبير عن رأيه فانت ارهابي وسيصدر قرارا كهذا بمحاسبتهم بالنار والحديد pic.twitter.com/aKTT8iWflK — ناصر القحطاني (@Alq_naser) ٨ مايو ٢٠١٩

وأضاف القحطاني :” أما حين يأتي حق الإنسان في التعبير عن رأيه فانت ارهابي وسيصدر قرارا كهذا بمحاسبتهم بالنار والحديد”.

يذكر أن السعودية تعاقب المجاهرين بالافطار بالسجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة العربية السعودية للمقيمين.