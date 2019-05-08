هذا ما كشفته التحقيقات بحادثة دهس طائرة الخطوط الكويتية ميكانيكياً تحت عجلاتها

كشفت التحقيقات الأولية أن وفاة ميكانيكي الخطوط الجوية الكويتية الذي تعرض للدهس، حصلت عن طريق الخطأ، وتم تسجيل قضية قتل بالخطأ في مخفر جليب الشيوخ بحق زميل له.



وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” الكويتية إن المتوفى من الجنسية الهندية، ويبلغ من العمر 35 عاماً، وقد تعرض للدهس تحت عجلات الطائرة أثناء سحبها من قبل زميله الهندي (43 عاماً) بمعدات السحب الخاصة من دون ركاب.



وكانت الخطوط الجوية الكويتية أصدرت، بياناً ذكرت فيه أن أحد الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية تعرض لحادث أدى إلى وفاته، وذلك أثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار إلى -1 (مبنى الركاب 4 ) بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات.



وأشارت إلى أن السلطات الرسمية تجري التحقيقات اللازمة حول الموضوع، لمعرفة أسباب وقوع الحادث الذي أدى الى الوفاة.