عمر الرزاز
الهدهد

استقالة جميع وزراء الحكومة الأردنية وهذه تفاصيل الخطوة المفاجئة

كتب وطن
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تقدم جميع الوزراء في باستقالتهم اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد مطالبة رئيس الحكومة، عمر الرزاز لهم بالاستقالة تمهيدا لإجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، حسب صحيفة “الدستور” الأردنية.

وقال الرزاز إن “تعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها”.

وقدم الرزاز الشكر لجميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

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