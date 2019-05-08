أحدها متعلّق بالأسلحة الكيميائية والدفاع المشترك مع بريطانيا .. تفاصيل 5 مراسيم هامة أصدرها السلطان قابوس
أصدر سلطان عمان، قابوس بن سعيد، اليوم الأربعاء، خمسة مراسيم سلطانية.
وقضى المرسوم الأول بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه.
فيما قضى الثاني بإصدار نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
وقضى المرسوم الثالث بإنشاء محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية.
وقضى المرسوم الرابع بإنشاء محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة.
وقضى الخامس بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة.