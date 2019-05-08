أحدها متعلّق بالأسلحة الكيميائية والدفاع المشترك مع بريطانيا .. تفاصيل 5 مراسيم هامة أصدرها السلطان قابوس

أصدر سلطان عمان، قابوس بن سعيد، اليوم الأربعاء، خمسة مراسيم سلطانية.

‏وقضى المرسوم الأول بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه.

‏فيما قضى الثاني بإصدار نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

‏وقضى المرسوم الثالث بإنشاء محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في محافظة الداخلية.

‏وقضى المرسوم الرابع بإنشاء محمية الرستاق للحياة البرية في محافظة جنوب الباطنة.

‏وقضى الخامس بالتصديق على اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة.