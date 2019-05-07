هذا ما قاله السياسي العُماني إسحاق السيابي عن اعتذار عائض القرني باسم “الصحوة”

علق السياسي العُماني المعروف إسحاق سالم السيابي نائب رئيس مجلس الشورى الشورى السابق، على تصريحات الداعية السعودي عائض القرني التي أثارت جدلا واسعا بشأن اعتذاره باسم “الصحوة”.

وقال “السيابي” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مشيرا للقرني وتصريحاته:”بعد الصحوة يقول الآن،انا بشرآ ولست بنبي، كلنا نعرف ذلك منذ البداية، فلماذا نحمل نفسنا فوق طاقتها؟”.

بعد الصحوة يقول الآن،انا بشرآ ولست بنبي !!.

كلنا نعرف ذلك منذ البداية،فلماذا نحمل نفسنا فوق طاقتها ؟

نحن (لا نحزن)على امثال هؤلاء،بل نحزن على من يستمع لهم !.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) May 7, 2019

وتابع موضحا:”نحن (لا نحزن)على امثال هؤلاء،بل نحزن على من يستمع لهم !.”

وكان الداعية السعودي عائض القرني، شن هجوما عنيفًا على حكومتي قطر وتركيا متهما إياهما بالتآمر على المملكة.

القرني، خلال استضافته من قبل الإعلامي عبد الله المديفر، على فضائية “روتانا خليجية”، قال: “أعلنها الليلة، دولتنا وقيادتنا وشعبنا مستهدفون، من قطر وتركيا وإيران والإخوان”.

وأوضح أنه لا مكان للمنطقة الرمادية بعد اليوم، وأنه بايع الملك سلمان، ومحمد بن سلمان، بيده، ويعتبرهما خطا أحمر.

واعتبر القرني أن “الحياد خيانة”، وأن من يصمت عن الدفاع عن الوطن فاقد للمروءة والكرامة.

وقال عائض القرني، إنه ذهب إلى سلطات بلاده، وقدم اعتذاره عن عمله السابق مع القطريين، متهما العديد من المواطنين بالحصول على أموال طائلة من الدوحة.

وزعم القرني أن قناة “الجزيرة”، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، استضافاه بعد هجمات 11 سبتمبر، من أجل مهاجمة بلده، إلا أنه رفض ذلك.

وفي الحلقة ذاتها، قدم القرني اعتذاره أيضا عن كونه أحد مشايخ “الصحوة” الإسلامية مطلع ثمانينات القرن الماضي.

واعتبر القرني أن “الصحوة” التي أعلن ولي العهد محمد بن سلمان قبل نحو سنتين نهايتها، كانت تخالف السنة في بعض معتقداتها.

إلا أن اعتذار القرني عن مشاركته في “الصحوة” لم يرق للعديد من المغردين، معتبرينه “مواكبا للتيار السائد في البلد” فقط.

