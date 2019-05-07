لا حُرمة للشهر الفضيل! .. محمد رمضان في مشهد “إباحي” على السرير بمسلسل “زلزال” يشعل غضباً واسعاً

بدون أيّ اعتبار لحرمة شهر رمضان الكريم، ظهر الممثل المصري محمد رمضان عارياً، وبجانبه الممثلة نسرين أمين، على السرير، ضمن مشهد في مسلسل “زلزال” أشعل موجة انتقادات واسعة.

وظهر رمضان وهو عاري الجسد بالجزء العلوي ويفترش السرير ويمسك في يده ”سيجارة“، فيما تقوم الممثلة نسرين بوضع يديها على جسده وهي ترتدي قميص نوم أحمر اللون، في مشهد وصفه معلقون أشبه بالعلاقة الحميمية.

وحظي المشهد بموجة انتقادات لاذعة من قبل المعلقين الذين تداولوا صورة المشهد بكثافة، وأبدوا استغرابهم من حدوث هذه المشاهد في شهر رمضان واعتبروه أسلوبًا رخيصًا لجذب المشاهدين.

وتدور قصة مسلسل ”زلزال“ حول فترة زلزال 1992، وبالتحديد عن رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992.