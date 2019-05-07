الشقيقتان السعوديتان
الشقيقتان السعوديتان
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“شاهد” ظهور جديد للشقيقتين السعوديتين الهاربتين يثير جدلا واسعا بعدما وجهتا هذه الرسالة للمقموعات في السعودية

كتب وطن
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في ظهور جديد أثار جدلا واسعا أعلنت الشقيقتان السعوديتان الهاربتان مها (28 عاما) ووفاء السبيعي (25 عاما) الثلاثاء عبر حساب على “تويتر” أنهما “في طريقهما الى حياة جديدة في بلد جديد” من دون تفاصيل إضافية.

وقالت وفاء في شريط فيديو يظهر الشابتين في مطار تبيليسي عاصمة جورجيا وهما تلوحان بجوازي سفرهما الجورجيين بفرح شديد “نتوجه أخيرا الى بلد آخر. سيكون لنا منزل جديد وسنبدأ حياة جديدة”.

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية مع منظمة غير حكومية ساعدت الشقيقتين، لوكالة فرانس برس أنهما في أمان، من دون تفاصيل حول وجهتهما.

وكانت الشابتان أعلنتا في أبريل أنهما “عالقتين في جورجيا” بعد قيام السلطات بإلغاء جوازي سفرهما.

وقالتا بأنهما فرتا من القمع الذي عانتا منه من قبل عائلتهما، وقد تتعرضان للموت في حال أجبرتا على العودة الى المملكة.

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) حصلت على حق اللجوء في كندا بعد أن كانت اوقفت في مطار بانكوك.

كما فرت سعوديتان أيضا الى هونغ كونغ في سبتمبر الماضي، وغادرتا هذه المنطقة في نهاية مارس الى بلد ثالث لم يكشف عنه.

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