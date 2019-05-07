“شاهد” ظهور جديد للشقيقتين السعوديتين الهاربتين يثير جدلا واسعا بعدما وجهتا هذه الرسالة للمقموعات في السعودية

في ظهور جديد أثار جدلا واسعا أعلنت الشقيقتان السعوديتان الهاربتان مها (28 عاما) ووفاء السبيعي (25 عاما) الثلاثاء عبر حساب على “تويتر” أنهما “في طريقهما الى حياة جديدة في بلد جديد” من دون تفاصيل إضافية.

وقالت وفاء في شريط فيديو يظهر الشابتين في مطار تبيليسي عاصمة جورجيا وهما تلوحان بجوازي سفرهما الجورجيين بفرح شديد “نتوجه أخيرا الى بلد آخر. سيكون لنا منزل جديد وسنبدأ حياة جديدة”.

We are thrilled to announce that we are leaving Georgia. We are on our way to start a new life in a new country. We want to thank everyone who supported us and was there for us locally and overseas. We also want to extend our deepest gratitude to everyone who signed our petition. pic.twitter.com/I5JHl2u12H — Maha & Wafa al-Subaie (@GeorgiaSisters2) May 7, 2019

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية مع منظمة غير حكومية ساعدت الشقيقتين، لوكالة فرانس برس أنهما في أمان، من دون تفاصيل حول وجهتهما.

نحب ان نشكر كل من دعمنا وتعب معانا سواءً في داخل جورجيا او خارجها. منذ هروبنا مرينا بأيام مظلمة. نحن الآن في طريقنا لدولة جديدة لنبدأ حياة جديدة مليئة بالأمل. حُلمنا بالإستقلال تحقق اخيراً. نتمنى الحرية لكل سعودية مقموعة وكل امرأة تقضي احلى سنين عمرها خلف قضبان دور الرعاية. pic.twitter.com/V5eMh7lsjB — Maha & Wafa al-Subaie (@GeorgiaSisters2) May 7, 2019

وكانت الشابتان أعلنتا في أبريل أنهما “عالقتين في جورجيا” بعد قيام السلطات السعودية بإلغاء جوازي سفرهما.

وقالتا بأنهما فرتا من القمع الذي عانتا منه من قبل عائلتهما، وقد تتعرضان للموت في حال أجبرتا على العودة الى المملكة.

وكانت الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) حصلت على حق اللجوء في كندا بعد أن كانت اوقفت في مطار بانكوك.

كما فرت شقيقتان سعوديتان أيضا الى هونغ كونغ في سبتمبر الماضي، وغادرتا هذه المنطقة في نهاية مارس الى بلد ثالث لم يكشف عنه.