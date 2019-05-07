رضا عبد العال ضحية الحلقة الثانية من رامز في الشلال .. شاهد كيف تظاهر بالموت أمام الغوريلا

وقع اللاعب المصري السابق والمحلل الرياضي رضا عبد العال ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب رامز في الشلال الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.
ومنذ اللحظة الأولى لاستقبال الاعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز التي تلعب دور المذيعة للإيقاع بضحايا رامز، كان الأخير جلال يسخر من “رضا” في الغرفة الخاصة التي يتابع منها تحركات “ضحيته”.
وسخر رامز من كرش رضا عبدالعال قائلاً: “رضا حامل يا جدعان”.
وفور بث الحلقة انتشر هاشتاغ #رضا_عبد_العال في #رامز_في_الشلال مواقع التواصل، وتناقل البعض صوراً ومقاطع فيديو، أضحكتهم لرضا خلال المقلب.
وتظاهر رضا بأنه ميت ونطق الشهادة، كي لا تهاجمه الغوريلا.
وكانت ضحية الحلقة الأولى من رامز في الشلال، الراقصة المصرية فيفي عبده.