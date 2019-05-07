رضا عبد العال ضحية الحلقة الثانية من رامز في الشلال .. شاهد كيف تظاهر بالموت أمام الغوريلا

وقع اللاعب المصري السابق والمحلل الرياضي رضا عبد العال ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب رامز في الشلال الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

ومنذ اللحظة الأولى لاستقبال الاعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز التي تلعب دور المذيعة للإيقاع بضحايا رامز، كان الأخير جلال يسخر من “رضا” في الغرفة الخاصة التي يتابع منها تحركات “ضحيته”.

وسخر رامز من كرش رضا عبدالعال قائلاً: “رضا حامل يا جدعان”.

وفور بث الحلقة انتشر هاشتاغ #رضا_عبد_العال في #رامز_في_الشلال مواقع التواصل، وتناقل البعض صوراً ومقاطع فيديو، أضحكتهم لرضا خلال المقلب.

#رضا_عبد_العال فاكر لما يعمل نفسه أغم عليه هيصعب علي الغوريلا 😂😂 pic.twitter.com/DRD34X1YpJ — Kh Elnagar (@KhElnagar4) May 7, 2019

بعد كل سب الدين دا لو كان مات كان مات شهيد ابن المحظوطة 😂😂#رضا_عبد_العال pic.twitter.com/6O1DnUz76E — دكتورة توتير 💊🐦 (@SOSO74221) May 7, 2019

لما اخلص إمتحان الفينال و اسلم الورقة

#رضا_عبد_العال pic.twitter.com/Kd9gf7qaxQ — MÖ7ÄMĒĐ محسن🙋‍♂️ (@mo7senkooo) May 7, 2019

وتظاهر رضا بأنه ميت ونطق الشهادة، كي لا تهاجمه الغوريلا.

رضا عبد العال عمل نفسه ميت عشان الغوريلا متاكلوش ال يعني لو ميت مش هتاكلك 😂#لوكا_وعراقي_ورمضان_كريم pic.twitter.com/UhKqiUERdp — En Ahmed Sabry (@SabryEnd) May 7, 2019

وكانت ضحية الحلقة الأولى من رامز في الشلال، الراقصة المصرية فيفي عبده.