“وطن” تكشف حقيقة فيديو اجتزأهُ ونشره أميران سعوديان لأمير الرياض فيصل بن بندر

قوبلت دعوة الأمير السعودي عبد الله بن سلطان آل سعود، بمقطاعته القهوة والمنتجات التركية، بسخرية من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

من باب المعاملة بالمثل سيرفضون الأتراك أكل "الكبسة السعودية".

لا، فعلاً نحن مقبلين على دراما رمضانية فريدة من نوعها. https://t.co/12POuHKgMY — ريم الحرمي (@Reem_AlHarmi) May 6, 2019

وكتب الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود، في تغريدة، أنه كمواطن سعودي يقاطع كل منتج من تركيا، أو كتب عليه تركيا، أو حتى مر بجمارك تركيا.

لا ابو محمد افندي على اللي خلفوه..

عطونا المهيله المضبوطه قهوة ابوي وجدي..

انا كمواطن سعودي اعلنها من اليوم مقاطع كل منتج من تركيا او كُتب عليه تركيا او حتى مر بجمارك تركيا ،

لحد ما تعدل سياستها معنا وتعتدل وتنزل الناس منازلها وفي الاساس لا احنا ولا حكومتنا في حاجتها هي ومنتجاتها pic.twitter.com/5zNi4pzr44 — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) May 6, 2019

وأرفق الأمير السعودي عبدالله مقطعاً مجتزأً من فيديو –يعود للعام 2017- يظهر فيه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في أحد جولاته الميدانية، وقد توقف عند عربات الأطعمة في شوارع العاصمة، للإطلاع على تجربة بعض الشباب السعوديين وأفكارهم في تقديم المشروبات والأكلات الخفيفة للزبائن .

وفي الفيديو قدّم أحد الشباب للأمير فيصل كوباً من قهوة “محمد أفندي” التركية، ليتذوّقه، فكان ردّ فعل الأمير مندهشاً من قدرة باعة العربات في الرياض على تسويق هذا المنتج التركيّ.

وحاول الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود الترويج للمقطع الذي اجتزأهُ من الفيديو الأصلي، بأن امير الرياض يرفض المنتجات التركية.

كما نشر ذات الفيديو المجتزا سطام بن خالد ال سعود ‏.

ردة فعل #أمير_الرياض #فيصل_بن_بندر عندما قدم له شاب #القهوة_التركية تثبت أنه لا مجاملات ورفاهيه على حساب الوطن وولاة الأمر حفظك الله يا أميرنا المحبوب قدوة لنا كلنا 🇸🇦#كلنا_سلمان_كلنا_محمد#قاطعوا_المنتجات_التركية #تركيا_ليست_آمنة #تركيا_وطن_الارهابيين pic.twitter.com/5fduqOlGO7 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) May 6, 2019

وتعرض وطن لمتابعيها الفيديو الأصلي:

‏وخلال الأيام القليلة الماضية، هاجمت وسائل إعلامٍ سعودية، تركيا، في أعقاب إعلان السلطات التركية القبض على جاسوسين للإمارات في اسطنبول، انتحر أحدهما شنقاً في محبسه، بعد أيّام من القبض عليه.

وتزامن ذلك الهجوم مع دعواتٍ أطلقها الذباب الإلكتروني لمقاطعة السياحة التركية.