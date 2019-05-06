“وطن” تكشف حقيقة فيديو اجتزأهُ ونشره أميران سعوديان لأمير الرياض فيصل بن بندر

قوبلت دعوة الأمير السعودي عبد الله بن سلطان آل سعود، بمقطاعته القهوة والمنتجات التركية، بسخرية من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتب الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود، في تغريدة، أنه كمواطن سعودي يقاطع كل منتج من تركيا، أو كتب عليه تركيا، أو حتى مر بجمارك تركيا.
وأرفق الأمير السعودي عبدالله مقطعاً مجتزأً من فيديو –يعود للعام 2017- يظهر فيه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في أحد جولاته الميدانية، وقد توقف عند عربات الأطعمة في شوارع العاصمة، للإطلاع على تجربة بعض الشباب السعوديين وأفكارهم في تقديم المشروبات والأكلات الخفيفة للزبائن .
وفي الفيديو قدّم أحد الشباب للأمير فيصل كوباً من قهوة “محمد أفندي” التركية، ليتذوّقه، فكان ردّ فعل الأمير مندهشاً من قدرة باعة العربات في الرياض على تسويق هذا المنتج التركيّ.
وحاول الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود الترويج للمقطع الذي اجتزأهُ من الفيديو الأصلي، بأن امير الرياض يرفض المنتجات التركية.
كما نشر ذات الفيديو المجتزا سطام بن خالد ال سعود .
وتعرض وطن لمتابعيها الفيديو الأصلي:
وخلال الأيام القليلة الماضية، هاجمت وسائل إعلامٍ سعودية، تركيا، في أعقاب إعلان السلطات التركية القبض على جاسوسين للإمارات في اسطنبول، انتحر أحدهما شنقاً في محبسه، بعد أيّام من القبض عليه.
وتزامن ذلك الهجوم مع دعواتٍ أطلقها الذباب الإلكتروني لمقاطعة السياحة التركية.