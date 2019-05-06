“شاهد” في مملكة ابن سلمان الجديدة.. فتاة سعودية تخطت جميع الأعراف داخل مقهى بالخبر وما فعلته صادم!

أثار مقطع فيديو تم التقاطه لفتاة في مقهى بمدينة ”الخبر“ السعودية، ردود فعل واسعة بين السعوديين الذي عبروا عن غضبهم من هذا المشهد.

وظهر في الفيديو فتاة سعودية تغني أغنية أجنبية على أنغام الموسيقى، فيما اعتبره ناشطون مخالفة لكل الأعراف والتقاليد السعودية المتوارثة.

فيديو لفتاة سعودية تغني في مقهى بالخبر!

الترفيه الذي يسوّقه ابن سلمان للمجتمع كله وفق الضوابط الشرعية لهيئة كبار العلماء! pic.twitter.com/RjlgWiMeLF — مفتاح (@keymiftah79) May 6, 2019

وسبق أن أثار عرض راقص في أبريل الماضي بمطعم بمدينة ”الخبر“ السعودية ردود فعل واسعة بين الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو من داخل المطعم.

وظهرت في الفيديو 4 فتياتء يبدو أنهن أجنبيات، كانت إحداهن تغني أغنية شهيرة للفنانة الراحلة ويتني هيوستن، فيما تولت أخريات الرقص على الأنغام.

#السعودية|| رقص وموسيقى في مطعم نوزومي في الخبر ! pic.twitter.com/RZJ5i4vj8w — البرنامج (@Albarnamj) March 30, 2019

واضطرت إدارة المطعم لإيقاف العرض، بعد ربع ساعة فقط من انطلاقه، بدعوى أنه كان مخالفًا للشروط في المملكة، ولم يكن مرخصًا له من قِبل هيئة الترفيه.

وتسبب العرض، باستنكار ناشطين عبر موقع التواصل ”تويتر“، معتبرين أن ما حدث مخالفة للعادات والتقاليد في المملكة.