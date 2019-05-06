شاهد أوّل تغريدة للنجم محمد صلاح بعد إصابته وكيف تفاعل معها عشرات الآلآف

في أوّل تغريدةٍ له بعد إصابته خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، السبت، غرّد النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مهنّئاً بشهر رمضان المبارك.

وكتب صلاح في تغريدته التي تفاعل معها عشرات الآلآف من المغردين: ” كل عام وأنتم بخير…رمضان كريم”.

كل عام وأنتم بخير…رمضان كريم😊 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 5, 2019

بدورهم ردّ النشطاء على محمد صلاح بتهنئته بالشهر الفضيل، وتمنوا له السلامة والشفاء العاجل من الإصابة.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت إن محمد صلاح قد يغيب عن مباراة الإياب لفريقه أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بسبب الإصابة.

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفليد.