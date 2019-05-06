محمد صلاح
محمد صلاح
حياتنا

شاهد أوّل تغريدة للنجم محمد صلاح بعد إصابته وكيف تفاعل معها عشرات الآلآف

كتب وطن
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في أوّل تغريدةٍ له بعد إصابته خلال مباراة ونيوكاسل يونايتد، السبت، غرّد النجم المصري لاعب الإنجليزي مهنّئاً بشهر المبارك.

وكتب صلاح في تغريدته التي تفاعل معها عشرات الآلآف من المغردين: ” كل عام وأنتم بخير…رمضان كريم”.

بدورهم ردّ النشطاء على محمد صلاح بتهنئته بالشهر الفضيل، وتمنوا له السلامة والشفاء العاجل من الإصابة.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت إن محمد صلاح قد يغيب عن مباراة الإياب لفريقه أمام في إياب نصف نهائي ، بسبب الإصابة.

وتقام مباراة الإياب بين يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفليد.

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