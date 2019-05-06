“خافوا من معزبينهم”.. الحكومة البحرينية تتنصّل من مكالمة رئيس وزرائها مع أمير قطر

فيما يبدو انها نتيجة ضغوط إماراتية – سعودية، تنصلت الحكومة البحرينية من رئيس مجلس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بعد اتصال أجراه مع أمير قطر، تميم بن حمد، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وزعمت وكالة الأنباء البحرينية أن الاتصال الذي يعد الأول من نوعه منذ الحصار الرباعي الذي شاركت به البحرين ضد قطر، منتصف العام 2017لا يمثل الموقف الرسمي للمنامة.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن إبراهيم المطوع، قوله إن “الاتصال لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين، ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها، السعودية والإمارات ومصر، حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014، وما تبعها من مطالب عادلة”.

وزير شؤون مجلس الوزراء: الاتصال بين سمو رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للبحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها السعودية والامارات ومصر حول تنفيذ قطر بما التزمت به في 2013 و 2014 https://t.co/qDrWnU1OSy — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) May 6, 2019

فيما نقلت الوكالة عن ديوان رئيس الوزراء، قوله إن “الاتصال ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي، بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط”.

ديوان سمو رئيس الوزراء: الاتصال بين سمو رئيس الوزراء وأمير قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بشهر رمضان فقط https://t.co/5wMTU2wtQC — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) May 6, 2019

وقوبل هذا التنصل البحريني بموجة سخرية كبيرة من النشاء الخليجيين خاصةً، والعرب عموماً.

يمثل موزمبيق https://t.co/j7M3dzXkKE — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) May 6, 2019

تبرير ينفع لو كان المتصل مدير مطعم😂 — حر اليدين (@mohmdmn) May 6, 2019

يجب أن يسجن رئيس الوزراء البحريني ٥ سنوات لتعاطفه مع قطر https://t.co/xssebq0HXP — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 6, 2019

خافو خافو من معزبينهم 😅😅😅 — المعضادي 🇶🇦 (@Classy__qtr) May 6, 2019