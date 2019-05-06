الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد
الهدهد

“خافوا من معزبينهم”.. الحكومة البحرينية تتنصّل من مكالمة رئيس وزرائها مع أمير قطر

كتب وطن
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فيما يبدو انها نتيجة ضغوط إماراتية – سعودية، تنصلت الحكومة البحرينية من رئيس مجلس الوزراء، ، بعد اتصال أجراه مع ، تميم بن حمد، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وزعمت وكالة الأنباء البحرينية أن الاتصال الذي يعد الأول من نوعه منذ الحصار الرباعي الذي شاركت به ضد قطر، منتصف العام 2017لا يمثل الموقف الرسمي للمنامة.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن إبراهيم المطوع، قوله إن “الاتصال لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين، ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها، والإمارات ومصر، حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و2014، وما تبعها من مطالب عادلة”.

فيما نقلت الوكالة عن ديوان رئيس الوزراء، قوله إن “الاتصال ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي، بتبادل التهاني بمناسبة شهر  رمضان المبارك فقط”.

وقوبل هذا التنصل البحريني بموجة سخرية كبيرة من النشاء الخليجيين خاصةً، والعرب عموماً.

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