ترامب لا مشكلة لديه من “إبادة غزة”.. هذا ما قاله عن القصف الاسرائيلي وصواريخ المقاومة الفلسطينية

أيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القصف الاسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، محذراً “سكان غزة” من أن مثل هذه الأفعال- يقصد صواريخ المقاومة- ستؤدي إلى “مزيد من الشقاء” .

أكد ترامب، الإثنين، أن الولايات المتحدة تؤيد تماما رد إسرائيل على وابل الصواريخ الذي أطلق عليها من غزة ودعا إلى إنهاء هجمات الفلسطينيين، محذرا سكان غزة من أن مثل هذه الأفعال لن تحقق لهم “أي شيء سوى مزيد من الشقاء”.!

Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens….

