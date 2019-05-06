بعد الحلقة الأولى من العاصوف .. جدل بسبب “عملية الإستيلاء على الحرم المكي”!
تصدر هاشتاغ #العاصوف قائمة الترند في موقع تويتر بالسعودية، تزامنا مع عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني على شاشة MBC.
ونشرت القناة عبر حسابها في “تويتر بعضاً من مشاهد “العاصوف” الذي يؤدي بطولته الفنان السعودي ناصر القصبي، تفاعل معها متابعو المسلسل.
وأثير جدلٌ بين المغردين، بعدما تداول بعضُ النشطاء أنّ المفاجأة في الموسم الجديد لـ”العاصوف” هو أن ناصر القصبي سيؤدي دور جهيمان العتيبي قائد عملية إستيلاء على الحرم المكي عام 1979.
وكان الداعية السعودي عبدالعزيز الفوزان، شنّ هجوما حادا، على مسلسل “العاصوف” المثير للجدل، الذي يقوم ببطولته الممثل ناصر القصبي، دون أن يسميه صراحة، وقال إنه يروج للإلحاد وزنا المحارم والفجور والخيانة.
ورد عليه “القصبي” بعدها في تحدٍ واضح لجميع المنتقدين للمسلسل الذي أثار حالة من الجدل داخل المجتمع السعودي، قائلا:”ما في جديد هذا الكلام قيل لنا من أكثر من 15 سنة ومضوا ونحن باقون هذا تأليب وتجييش ضد الناس، موجها سؤالا له من قال إننا مع الزنا والعلاقات المحرمة”!.
ووجه القصبي سؤالا خلال حواره في برنامج “مجموعة إنسان”، قائلا:”كيف تجرأت أن تقول هذا الكلام وتتهمنا بالدعوة للزنا.