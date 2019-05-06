بعد الحلقة الأولى من العاصوف .. جدل بسبب “عملية الإستيلاء على الحرم المكي”!

تصدر هاشتاغ #العاصوف قائمة الترند في موقع تويتر بالسعودية، تزامنا مع عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني على شاشة MBC.

ونشرت القناة عبر حسابها في “تويتر بعضاً من مشاهد “العاصوف” الذي يؤدي بطولته الفنان السعودي ناصر القصبي، تفاعل معها متابعو المسلسل.

خالد يستكشف الصحراء في بداية مرحلة الطفرة العمرانية#العاصوف pic.twitter.com/ztsRhKZ0VK — MBC1 (@mbc1) May 6, 2019

وأثير جدلٌ بين المغردين، بعدما تداول بعضُ النشطاء أنّ المفاجأة في الموسم الجديد لـ”العاصوف” هو أن ناصر القصبي سيؤدي دور جهيمان العتيبي قائد عملية إستيلاء على الحرم المكي عام 1979.

#العاصوف



" المفاجئه هذي السنه ان ناصر القصبي اللي هو خالد بياخذ دور جهيمان في الجزء الثاني من #العاصوف pic.twitter.com/pQULL39uEo — ســـــــــــــــاير ——🇸🇦⚪️ (@hm9096) May 6, 2019

يعتبر الجزء الثاني من #العاصوف المرة الاولى التي يتم فيها تداول حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف بشكلٍ درامي بعيداً عن التقارير الاخبارية والافلام الوثائقية



كلنا شوق لرؤية كيف سيطرح صناع العمل هذه القصة المأساوية pic.twitter.com/RejNXrvpPL — مسلسل العاصـوف 2 (@alassof_n) May 4, 2019

#العاصوف سيتناول حادثة جهيمان بهذه الطريقة وسأذكّركم.

ولكن هل سيتناول المسلسل احداث الحرم التي افتعلتها #ايران بعد حادثة جهيمان بأعوام قليلة؟ ام ان التشويه مقتصر علينا نحن فقط؟!

كما ارجوا من وزارة الإعلام ان تفعل كما فعل المجلس الأعلى للإعلام في #مصر https://t.co/iI51q3hFbi — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) April 30, 2019

#العاصوف اتمنى احترام الناس وجهيمان رجل أخطى وخذ جزاه.والان اجهيمان له اعيال وله احفاد وله قبيله معروفه اتمنى احترام افراداسرت جهيمان وقبيلة جهيمان.وجهيمان رجل أخطى وركب راسه الشيطان وخذ جزاه بالعدل. طيب مثلو نمر النمر مثلاً وغيره فيه مذنبون ومخطئون.او مثلو من اغتال الملك فيصل pic.twitter.com/fbEMCj5LQx — الشيخ (@aryo46285299) May 6, 2019

وكان الداعية السعودي عبدالعزيز الفوزان، شنّ هجوما حادا، على مسلسل “العاصوف” المثير للجدل، الذي يقوم ببطولته الممثل ناصر القصبي، دون أن يسميه صراحة، وقال إنه يروج للإلحاد وزنا المحارم والفجور والخيانة.

ورد عليه “القصبي” بعدها في تحدٍ واضح لجميع المنتقدين للمسلسل الذي أثار حالة من الجدل داخل المجتمع السعودي، قائلا:”ما في جديد هذا الكلام قيل لنا من أكثر من 15 سنة ومضوا ونحن باقون هذا تأليب وتجييش ضد الناس، موجها سؤالا له من قال إننا مع الزنا والعلاقات المحرمة”!.

ووجه القصبي سؤالا خلال حواره في برنامج “مجموعة إنسان”، قائلا:”كيف تجرأت أن تقول هذا الكلام وتتهمنا بالدعوة للزنا.