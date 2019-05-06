الامام محمد التوحيدي
الهدهد

“إمام” مسلم حزين على قصف إسرائيل ويهاجم صواريخ حماس: الإسلام حرم القتل حتى لـ”النمل”

كتب خاص "وطن"
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أثار الإيراني الذي يعيش في أستراليا، والذي يصف نفسه بـ “الإمام” جدلا واسعا بتصريحات أدان فيها حركة المقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب تغريدة له على تويتر وصف “التوحيدي” الأئمة الذين يحتفلون بقصف الاحتلال بـ المتطرفين.

وقال وفق ما رصدته (وطن):”الأئمة المتطرفين الذين يحتفلون بالصواريخ 600 التي تطلقها حماس على الدولة اليهودية هم نفس الأئمة التي سيحاضرونك حول “أخلاقيات الحرب في الإسلام” وكيف يحظر الإسلام قتل النمل وتدمير النباتات.”

تغريدة محمد التوحيدي المثيرة للجدل احتفى بها الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، وأعاد تغريدها على حسابه بتويتر معلقا:”امام محمد توحيدي يدين إطلاق حماس على الدولة اليهودية ويقول إن الإسلام يمنع القتل.”

وقوبلت تغريدة التوحيدي بغضب واسع واستنكار بين متابعيه -الذين يتجاوزون مئتي ألف-، حيث وصفوه بالمتصهين.

ويحذر ناشطون حقوقيون ومتخصصون في الأديان من أن خطاب التوحيدي قد يجد له آذانا صاغية وسط الأميركيين والأستراليين، وكثير منهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا، ثم يظهر هذا الإمام وكأنه يقول “أنا سأكون المسلم الذي تعرفونه”

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