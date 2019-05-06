“إمام” مسلم حزين على قصف إسرائيل ويهاجم صواريخ حماس: الإسلام حرم القتل حتى لـ”النمل”

أثار الإيراني محمد التوحيدي الذي يعيش في أستراليا، والذي يصف نفسه بـ “الإمام” جدلا واسعا بتصريحات أدان فيها قصف حركة المقاومة حماس للاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب تغريدة له على تويتر وصف “التوحيدي” الأئمة الذين يحتفلون بقصف الاحتلال بـ المتطرفين.

The extremist Imams celebrating 600 rockets being fired by Hamas on the Jewish State are the same Imams that will lecture you on the ‘Ethics of War in Islam’ and how Islam prohibits the killing of ants and destruction of plants. — Imam Mohamad Tawhidi (@Imamofpeace) May 5, 2019

وقال وفق ما رصدته (وطن):”الأئمة المتطرفين الذين يحتفلون بالصواريخ 600 التي تطلقها حماس على الدولة اليهودية هم نفس الأئمة التي سيحاضرونك حول “أخلاقيات الحرب في الإسلام” وكيف يحظر الإسلام قتل النمل وتدمير النباتات.”

تغريدة محمد التوحيدي المثيرة للجدل احتفى بها الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، وأعاد تغريدها على حسابه بتويتر معلقا:”امام محمد توحيدي يدين إطلاق صواريخ حماس على الدولة اليهودية ويقول إن الإسلام يمنع القتل.”

امام محمد توحيدي يدين إطلاق صواريخ حماس على الدولة اليهودية ويقول إن الإسلام يمنع القتل. https://t.co/VWeTT5k0Rj — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) May 6, 2019

وقوبلت تغريدة التوحيدي بغضب واسع واستنكار بين متابعيه -الذين يتجاوزون مئتي ألف-، حيث وصفوه بالمتصهين.

ويحذر ناشطون حقوقيون ومتخصصون في الأديان من أن خطاب التوحيدي قد يجد له آذانا صاغية وسط الأميركيين والأستراليين، وكثير منهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا، ثم يظهر هذا الإمام وكأنه يقول “أنا سأكون المسلم الذي تعرفونه”.