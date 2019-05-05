نديم قطيش
الهدهد

مغردون عرب يلجمون إعلامياً لبنانياً حاول أن يتذاكي ويسخر من صواريخ المقاومة بغزة

By خاص "وطن"
0

ألجم مغردون عرب، الاعلامي اللبناني ، اليوم الإثنين، عندما حاول التذاكي والسخرية من الفلسطينية، التي أطلقت على رداً على العدوان المتواصل على القطاع لليوم الثالث على التوالي.

وقال قطيش في تغريدة رصدتها “وطن”، ساخراً من صواريخ المقاومة (كم وجبة افطار تشتري قيمة مئات الصواريخ التي أطلقت من ؟ )، الامر الذي وضعه في موقف لا يحسد عليه.

ورد المفكر السوداني الدكتور تاج السر عثمان على تغريدة قطيش في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أعتقد أنها تكفي لشراء ألف حزمة من العلف والشعير لك و لأمثالك “.

كما وألجم الناشط الفلسطيني هو الاخر، الاعلامي اللبناني نديم قطيش، واصفاً إياه بـ”الجزمة”- كما غرد- ساخراً منه بالقول :” مين الصرمة هادا لا مؤخذة؟”.

وقال الباحث والكاتب في الشأن التركي سعيد الحاج من جانبه معلقاً على تغريدة قطيش “المستفزة”، “صواريخ غزة تدافع عن اَهلها ضد احتلال غاشم، مضيفاً :” لو كنت متسقاً مع نفسك وسألت نفس السؤال “البريء” حول الصواريخ التي تسقط على اليمن مثلاً لتركنا مجالاً لحسن النية، لكن.!!

وفي اخر احصائية لعدد شهداء العدوان الاسرائيلي المتواصل على لليوم الثالث على التوالي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع العدد الى 25 شهيداً بينهم سيدتان ورضيعتان، منذ السبت وحتى اللحظة.

وأفادت الصحة استشهاد 3 مواطنين بينهم رضيعة واصابة 8 مواطنين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لابارج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“اندبندنت عربية” تصف الشهيد حامد الخضري بشريان إيران المالي وجيري ماهر…

الهدهد

افيخاي أدرعي “لم يخجل من نفسه” ويرد على محمد عساف بعدما فضح ممارسات…

الهدهد

وصف حماس بـ”الميليشيات”.. أحمد الجارالله: مقاومة الاحتلال…

الهدهد

الاحتلال الاسرائيلي يحدث “مجزرة” في غزة.. استشهاد أسرة كاملة بينهم جنين…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.