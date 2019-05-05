مغردون عرب يلجمون إعلامياً لبنانياً حاول أن يتذاكي ويسخر من صواريخ المقاومة بغزة

ألجم مغردون عرب، الاعلامي اللبناني نديم قطيش، اليوم الإثنين، عندما حاول التذاكي والسخرية من صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي أطلقت على الاحتلال الاسرائيلي رداً على العدوان المتواصل على القطاع لليوم الثالث على التوالي.

وقال قطيش في تغريدة رصدتها “وطن”، ساخراً من صواريخ المقاومة (كم وجبة افطار تشتري قيمة مئات الصواريخ التي أطلقت من غزة؟ )، الامر الذي وضعه في موقف لا يحسد عليه.





كم وجبة افطار تشتري قيمة مئات الصواريخ التي أطلقت من غزة؟ — Nadim Koteich (@NadimKoteich) ٥ مايو ٢٠١٩

ورد المفكر السوداني الدكتور تاج السر عثمان على تغريدة قطيش في تغريدة رصدتها “وطن”، ” أعتقد أنها تكفي لشراء ألف حزمة من العلف والشعير لك و لأمثالك “.





أعتقد أنها تكفي لشراء ألف حزمة من العلف والشعير لك و لأمثالك https://t.co/y5t4LEa0Kh — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) ٥ مايو ٢٠١٩

كما وألجم الناشط الفلسطيني خالد صافي هو الاخر، الاعلامي اللبناني نديم قطيش، واصفاً إياه بـ”الجزمة”- كما غرد- ساخراً منه بالقول :” مين الصرمة هادا لا مؤخذة؟”.





مين الصرمة هادا لا مؤخذة؟ — خالد صافي #غزة (@KhaledSafi) ٥ مايو ٢٠١٩

وقال الباحث والكاتب في الشأن التركي سعيد الحاج من جانبه معلقاً على تغريدة قطيش “المستفزة”، “صواريخ غزة تدافع عن اَهلها ضد احتلال غاشم، مضيفاً :” لو كنت متسقاً مع نفسك وسألت نفس السؤال “البريء” حول الصواريخ التي تسقط على اليمن مثلاً لتركنا مجالاً لحسن النية، لكن.!!





صواريخ غزة تدافع عن اَهلها ضد احتلال غاشم.

لو كنت متسقاً مع نفسك وسألت نفس السؤال “البريء” حول الصواريخ التي تسقط على اليمن مثلاً لتركنا مجالاً لحسن النية.

لكن.!! — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) ٥ مايو ٢٠١٩

وفي اخر احصائية لعدد شهداء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع العدد الى 25 شهيداً بينهم سيدتان ورضيعتان، منذ السبت وحتى اللحظة.

وأفادت الصحة استشهاد 3 مواطنين بينهم رضيعة واصابة 8 مواطنين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لابارج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.