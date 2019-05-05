مستشار ابن زايد يهاجم وزيرا يمنيا فضح ما تفعله الإمارات خلف الكواليس: جاحد وناكر يعيش في حمايتنا

أثارت تصريحات وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، عن التحالف العربي باليمن الذي تقوده السعودية والإمارات، جنون مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله ودفعته لشن هجوم عنيف عليه.

وكان “الميسري” شن هجوما عنيفا على التحالف وقال إن الشراكة مع التحالف السعودي ـ الإماراتي كانت على أساس تحرير المناطق من سيطرة الحوثيين وليست لإدارتها.

“عبدالله” هاجم الوزير اليمني بعنف في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وقال:”أقل ما يقال بحق هذا الوزير اليمني انه جاحد وناكر للجميل ويسعى لاضعاف التحالف وهو الذي يعيش في حمايته.”

اقل ما يقال بحق هذا الوزير اليمني انه جاحد وناكر للجميل ويسعى لاضعاف التحالف وهو الذي يعيش في حمايته. ربما الأفضل له ان يعيش الذل في كنف جماعة الحوثي الانقلابية. هذه ليست اول مرة يتهجم معاليه على من يبذل الغالي والنفيس دفاعا عن الشرعية وعونا للشعب اليمني. هناك حدود للصبر https://t.co/Ee48RfNjEv — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 5, 2019

وتابع مهاجما وزير الداخلية اليمنية في محاولة للتغطية على تصريحاته التي فضت الوجه الحقيقي للإمارات في اليمن:”ربما الأفضل له أن يعيش الذل في كنف جماعة الحوثي الانقلابية، هذه ليست اول مرة يتهجم معاليه على من يبذل الغالي والنفيس دفاعا عن الشرعية وعونا للشعب اليمني. هناك حدود للصبر”

وخلال كلمته في لقاء عدن التشاوري الأول السبت، قال الميسري -وهو أيضا نائب رئيس الوزراء- إن البرنامج المتفق عليه مع التحالف كان الزحف نحو الشمال لتحرير المناطق من سيطرة الحوثيين، وليس التوجه إلى الشرق، في إشارة إلى التسابق السعودي الإماراتي على السيطرة على محافظات المهرة وحضرموت وشبوة.