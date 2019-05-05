“شاهد” وزير يمني بارز: اتفاقنا مع التحالف كان لتحرير اليمن وليس تحويله لمستعمرات سعودية وإماراتية

شن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، هجوما عنيفا على التحالف العربي باليمن الذي تقوده السعودية والإمارات، وقال إن الشراكة مع التحالف السعودي ـ الإماراتي كانت على أساس تحرير المناطق من سيطرة الحوثيين وليست لإدارتها.

وخلال كلمته في لقاء عدن التشاوري الأول السبت، قال الميسري -وهو أيضا نائب رئيس الوزراء- إن البرنامج المتفق عليه مع التحالف كان الزحف نحو الشمال لتحرير المناطق من سيطرة الحوثيين، وليس التوجه إلى الشرق، في إشارة إلى التسابق السعودي الإماراتي على السيطرة على محافظات المهرة وحضرموت وشبوة.

وأضاف الميسري أن الشراكة مع دول التحالف جاءت في إطار الحرب على الانقلابين الحوثيين، ولم تكن شراكة في إدارة المحافظات المحررة.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي بمحافظة المهرة-فرع مديرية حوف، عن تعليق الاعتصام المفتوح الذي أعلنت عنه مؤخرا أمام منفذ صرفيت إلى السادس من شوال المقبل.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه في حال استقدام مزيد من الجنود واستحداث مواقع عسكرية خلال شهر رمضان فسيتم استئناف الاعتصام.

وتشهد محافظة المهرة منذ مطلع العام الماضي احتجاجات متصاعدة رفضا لتواجد القوات السعودية وسيطرتها على المطارات والمنافذ في محافظة المهرة الإستراتيجية شرقي اليمن.

وميدانيا، قالت مصادر عسكرية يمنية إن 27 مسلحا حوثيا سقطوا بين قتيل ومصاب، كما قُتل جنديان من الجيش الوطني والمقاومة، في معارك عنيفة بين الجانبين شمال وغرب مدينة قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأضافت المصادر أن معارك عنيفة اندلعت أمس عقب هجوم واسع لمليشيات الحوثي من أربعة محاور بمنطقة حجر غرب قعطبة.