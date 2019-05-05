الاحتلال الاسرائيلي يحدث “مجزرة” في غزة.. استشهاد أسرة كاملة بينهم جنين في أحشاء والدته

ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأحد، مجزرة بحق عائلة فلسطينية، في قصف منزلها شمال قطاع غزة.

وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت في بيان لها، استشهاد عبدالله عبدالرحيم المدهون 22 عام، والشهيد فادي راغب بدران 31 عام، والشهيدة أماني المدهون (أبوالعمرين) 33 عام، والشهيد الجنين أيمن المدهون 9 شهور إستشهد في أحشاء والدته أماني، في قصف الاحتلال لمنزل لعائلة المدهون شمال قطاع غزة.

الطيران الحربي الصهيوني يرتكب جريمة بشعة الآن بقصفه لمنزل يعود لأبناء عمومتنا في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهناك شهداء واصابات في المكان..حتى اللحظة تأكد ارتقاء الشهيد فادي المدهون والشهيد عبد المدهون، وهناك شهيدة واصابات بينهم ٦ أطفال….حسبنا الله ونعم الوكيل — محمد المدهون (@mohamed_mdn) May 5, 2019

كما استشهد موسى حسين معمر “24 عاما”، وإصابة ثلاثة آخرين بعد استهداف إسرائيلي في مدينة رفح جنوب القطاع.

كما وأعلنت الصحة، استشهاد الشابين محمد عبد النبي أبو عرمانة “30 عاما”، ومحمود سمير أبو عرمانة “27 عاما”، من مخيم البريج، بعد قصف الاحتلال لأرض زراعية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قالت سرايا القدس في بيان، إن الشهيدين من عناصرها.

وفي وقت لاحق، استشهد الشاب حامد أحمد عبد الخضري (34 عاما) في استهدف طائرات الاحتلال لسيارة مدنية وسط غزة، إلى جانب إصابة 3 آخرين، بحسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، استشهاد مواطنين اثنين هما بلال محمد البنا وعبد الله أبو العطا، في قصف إسرائيلي جديد شرق مدينة غزة.

ومنذ بدء التصعيد الجمعة الماضي تكون الحصيلة 16 شهيدا، إضافة إلى إصابة 80 فلسطينيا بجراح مختلفة جراء القصف.

كما أصيب فلسطينيين اثنين في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقصفت طائرات الاحتلال موقع البحرية غرب المدينة وورشة حدادة في “حي الزيتون”.

وفي خانيونس، أصيب 4 فلسطينيين جراء قصف مدفعية الاحتلال لمنزل ببلدة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأدت عشرات الغارات المدمرة التي شنتها طائرات الاحتلال، إلى تدمير العديد من المنشآت العامة والمباني السكانية، وطال القصف عشرات المواقع والنقاط التابعة لفصائل المقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة، إضافة لاستهداف سيارة وعربة تكتك ودراجة نارية بشكل مباشر.

ودمرت طائرات الاحتلال برج القمر في مدينة غزة، والمكون من 8 طوابق بالكامل.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، في بيان لها أن قوات الاحتلال دمرت المقر الرئيس لجهاز الأمن الداخلي في مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال عدة صواريخ على منزل يعود لعائلة الشامي شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ما أدى لتدمير المنزل.

كما قصفت قوات الاحتلال بأربعة صواريخ شقة سكنية في برج “زعرب” في مدينة رفح جنوب القطاع.