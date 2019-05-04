مفكر إسلامي يشكك في “رمضان” ويطعن في عمر بن الخطاب: هل علم من القرآن ما لم يعلمه النبي؟!

فجر المستشار القانوني المصري، والمفكر الإسلامي كما يطلق على نفسه، أحمد عبده ماهر، جدلاً واسعاً بعد تشكيكه في شهر رمضان الكريم وزعمه أن ما سيتم صيامه بعد أيام ليس هو “شهر رمضان”.

ودون “ماهر” في تغريدة له على حسابه بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه: “ما ستصومونه بعد أيام ليس هو شهر رمضان الذي افترض الله صيامه.. لكنه شهرا توافقيا توافق عليه الفقهاء وخالفوا به النبي الذي أنزلت عليه آية النسيئ، ولم يقم بإلغاء شهر النسيئ.”

ما ستصومونه بعد أيام ليس هو شهر رمضان الذي افترض الله صيامه…لكنه شهرا توافقيا توافق عليه الفقهاء وخالفوا به النبي الذي أنزلت عليه آية النسيئ وولم يقم بإلغاء شهر النسيئ…فهل تظنون بأن النبي أخطأ وكذلك أبو بكر من بعده بينما علم بن الخطاب من القرءان ما لم يعلمه النبي ولا ابو بكر — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdohmaher) May 3, 2019

وتابع مزاعمه بالطعن في الخليفة عمر بن الخطاب “الفاروق”: “فهل تظنون بأن النبي أخطأ وكذلك أبو بكر من بعده بينما علم بن الخطاب من القرآن ما لم يعلمه النبي ولا أبو بكر.”

وزعم عبده أيضًا أنه ما أضر المسلمون العالم بإسلامهم إلا حينما اتبعوا الفقهاء ونادوا بالنقل وتركوا العقل وحل حفظ القرآن محل تدبر آياته.

ما أضر المسلمون العالم بإسلامهم إلا حينما اتبعوا الفقهاء ونادوا بالنقل وتركوا العقل وحل حفظ القرءان محل تدبر آياته — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdohmaher) May 3, 2019

وأضاف محاولا تبرير خزعبلاته: “حينما نكون في عام 2019 ويتم تدريس ما يسمي بالثعبان الشجاع الأقرع وشريعة يقتلون بها المرتد وتارك الصلاة وأن الجنة بالآخرة للمسلمين فقط.. فلا تعجب من تخلف شعوب جعلت ذلك مناهج تعليمية ويمنحون بها شهادات ويقبضون بمقتضاها المرتبات.. فاعلم بأننا ومعاهدنا وعلومنا سبب تخلفنا”.

حينما نكون في عام 2019 ويتم تدريس ما يسمي بالثعبان الشجاع الأقرع وشريعة يقتلون بها المرتد وتارك الصلاة وأن الجنة بالآخرة للمسلمين فقط.

فلا تعجب من تخلف شعوب جعلت ذلك مناهج تعليمية ويمنحون بها شهادات ويقبضون بمقتضاها المرتبات..

فاعلم بأننا ومعاهدنا وعلومنا سبب تخلفنا. — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdohmaher) May 3, 2019

وسبق أن شكك المفكر المصري الذي يزعم أن باحث إسلامي بصحة موعد إفطار المسلمين في شهر رمضان المبارك.

وقال ماهر في تغريدة رصدتها “وطن” في أبريل الماضي: “لست معترفا بأن الإفطار اليومي في صيام رمضان يكون عند أذان المغرب بل هو بعد 25 دقيقة من موعد أذان المغرب”.

وواصل ماهر في تغريدته قائلاً :” أري بأن إجبار النساء والفتيات على الإفطار حال الدورة الشهرية او النفاس إنما هو (عين الحرام)، متابعاً :” لست معترفا بزيادة حسنات قراءة القرءان في شهر رمضان”.

ودائما ما تقابل تصريحات “ماهر” وتغريداته بهجوم كبير من قبل النشطاء الذين اعتبروا مزاعمه خطر كبير يطعن بعقائد المسلمين وثوابت الإسلام.