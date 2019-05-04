متى أوّل يوم في رمضان؟ .. فلكيون يجيبون قبل بدء التحري

أجمع غالبية الفلكيين على أنّ غُرة شهر رمضان يوم الاثنين، وعليه يكون غدًا الأحد هو المُتمم لشهر شعبان.

ويؤكد فلكيون أن رؤية الهلال اليوم السبت مستحيلة لحدوث الاقتران الفلكي بعد غروب الشمس، ولعدم وجود القمر في السماء بعد غروب الشمس.

وتتحرّى غالبية الدول الإسلامية هلال شهر رمضان يوم الأحد الخامس من مايو.

وستتحرى دول أخرى الهلال اليوم السبت الرابع من مايو؛ في حين دعت بعض الدول لتحري هلال شهر رمضان مرتين؛ الأولى اليوم السبت، والثانية يوم غدٍ الأحد، ومنها المملكة العربية السعودية.