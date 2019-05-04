حسني مبارك
حسني مبارك
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في عيد ميلاده الـ91 .. شاهد كيف بدا المخلوع محمد حسني مبارك بأحدث صورة مع زوجته وحفيده

By وطن
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عاد الرئيس المصري للظهور مجدداً، وذلك في صورةٍ نشرها حفيده تزامنا مع عيد ميلاده الـ91، وتمّ تداولها بشكلٍ كبير على مواقع التواصل.

الصورة نشرها ، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، جمعته بجده الرئيس المخلوع وجدته داخل منزلهم بمصر الجديدة.

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❤️🎂

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ويحتفل مبارك، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ91.

وتداولت صفحات مؤيدة للرئيس الأسبق، الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وتباينت تعليقات النشطاء على الصورة بين مؤيد لمبارك ومترحم على أيامه، وبين مهاجم له على ما وصل إليه حال البلاد طيلة فترة حكمه حتى ثورة يناير.

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