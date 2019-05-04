في عيد ميلاده الـ91 .. شاهد كيف بدا المخلوع محمد حسني مبارك بأحدث صورة مع زوجته وحفيده

عاد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك للظهور مجدداً، وذلك في صورةٍ نشرها حفيده تزامنا مع عيد ميلاده الـ91، وتمّ تداولها بشكلٍ كبير على مواقع التواصل.

الصورة نشرها عمر علاء مبارك، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، جمعته بجده الرئيس المخلوع وجدته سوزان مبارك داخل منزلهم بمصر الجديدة.

ويحتفل مبارك، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ91.

وتداولت صفحات مؤيدة للرئيس الأسبق، الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وتباينت تعليقات النشطاء على الصورة بين مؤيد لمبارك ومترحم على أيامه، وبين مهاجم له على ما وصل إليه حال البلاد طيلة فترة حكمه حتى ثورة يناير.