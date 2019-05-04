عبداللطيف آل الشيخ حاقد على الإخوان.. أطلق عليهم هذا الوصف الغريب وكشف عن محاولة اغتياله
هاجم وزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف آل الشيخ، جماعة الإخوان المسلمين، واصفا إياها بالجماعة التي “تنخر في جسد الأمة، وعم شرها المسلمين وغير المسلمين”. حسب قوله.
وقال آل الشيخ، بحسب صحيفة “المدينة” السعودية، إن “جماعة الإخوان من أخطر الجماعات المنتشرة في البلاد الإسلامية”، وتابع الوزير السعودي بأن على مكاتب الدعوة والإرشاد التابعة للوزارة العمل على “فضح أساليبهم، وتعرية مخططاتهم، وكشف عِوارهم، لحفظ المجتمع”.
وأكد على العاملين في الدعوة والإرشاد غرس مفهوم “السمع والطاعة لولاة الأمر”، مشددا على أن “لا نجاة لنا ما لم نلتف حول ولاة أمرنا الذين أقاموا دين الله وحكموا شرعيته في الرعية”.
وأشاد بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين قال إنهما يسيران في الاتجاه الصحيح.
وكان آل الشيخ هاجم الجماعة مرارا، قائلا إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كان يرأسها سابقا، كانت مخترقة من الإخوان المسلمين، وإنه تعرض لمحاولتي اغتيال وقتها، إحداهما بإطلاق النار على مكتبه، وأخرى بمحاولة دهسه فجرا.
في البداية انا لا انتمي لجماعة الاخوان المسلمين\
لكن ما اريد واود قوله هو ان هذا المخلوق الممسوخ المدعو ال الشخ لا ينتمي الى صنف البشريه
هذا الممسوخ ينتمي الى الوهابيه التى نخرت كل ما هو جميل وحسن في ديننا الاسلامي الحنيف
وهبك الله عزوجل مكانك المنتظر في قعر جهنم اللهم امين انت وملوك ال سعود
الاخوان المسلمين هم الخلف الذي باركه السلف…أنتم بقايا الجاهلية الاولى ..
ال شخيخ من نسل الوهابية العميلة
كما نخر سيدك جسد خاشقجي بالمنشار من ينخر جسد الامة اسيادك و الاخوان يعملون على تحريرك من العبودية لسيدك انتم لا يحق لكم الحديث عن الامة لانكم اساتم لها و تشنون حربا على مقدسات الامة اي الاسلام لا بارك فيكم ايها المتاجرون بالدين