أصالة
أصالة
حياتنا

شاهد| أصالة في هجوم غير مسبوق على أنغام: “لهذا السبب عملت لها بلوك!”.. وماذا قالت عن زياد الرحباني؟

By وطن
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قالت الفنانة السورية أصالة إنها عملت “بلوك – حظر” للفنانة المصرية ؛ لأنها “شاطرة في خراب البيوت”. حسب تعبيرها

وقالت أصالة إن زواج أنغام الأخير “أزعلها” كثيراً، مشيرةً إلى أنها لم تعاتبها ولم تتحدث إليها.

وذكرت الفنانة السورية أنها كانت مندفعة جداً بصداقتها مع أنغام.

وأكدت في لقاءٍ ضمن برنامح “” على تلفزيون “” على أنه من المستحيل إن تعود العلاقة مع أنغام كما كانت.

هذا وهاجمت اصالة الموسيقار زياد الرحباني بسبب رأيه عنها، وقالت: “متتسندش علي تاريخ امك فيروز عشان كلنا مسنوديين عليها”.

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