شاهد| أصالة في هجوم غير مسبوق على أنغام: “لهذا السبب عملت لها بلوك!”.. وماذا قالت عن زياد الرحباني؟

قالت الفنانة السورية أصالة إنها عملت “بلوك – حظر” للفنانة المصرية أنغام؛ لأنها “شاطرة في خراب البيوت”. حسب تعبيرها

وقالت أصالة إن زواج أنغام الأخير “أزعلها” كثيراً، مشيرةً إلى أنها لم تعاتبها ولم تتحدث إليها.

وذكرت الفنانة السورية أنها كانت مندفعة جداً بصداقتها مع أنغام.

وأكدت في لقاءٍ ضمن برنامح “عايشة شو” على تلفزيون “النهار” على أنه من المستحيل إن تعود العلاقة مع أنغام كما كانت.

اصالة عن أنغام : عملت لها بلوك لانها شاطره في خراب البيوت ..

by: @trs_fahad

pic.twitter.com/vPrktmWXlS — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 5, 2019

هذا وهاجمت اصالة الموسيقار زياد الرحباني بسبب رأيه عنها، وقالت: “متتسندش علي تاريخ امك فيروز عشان كلنا مسنوديين عليها”.