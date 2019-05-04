اصابة محمد صلاح
اصابة محمد صلاح
حياتنا

“ديلي ميل”: هل سيغيب محمد صلاح عن مباراة ليفربول وبرشلونة يوم الثلاثاء بعد إصابته في الرأس؟؟

By وطن
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قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن نجم الإنجليزي قد يغيب عن مباراة الإياب لفريقه أمام في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

جاء ذلك بعد تعرّض محمد صلاح لاصابة خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، السبت.

وخرج صلاح باكياً ومحمولاً على نقالة بعد تعرضه لإصابة في الرأس عقب تصادم مع لاعب نيوكاسل مارتن دوبرافكا.

وانتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل بفوز رفاق محمد صلاح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفليد.

وخسر رفاق محمد صلاح الذهاب مباراة على ملعب كامب نو بثلاثية نظيفة.

سجل أهداف برشلونة لويس سواريز في الدقيقة 26، وليونيل ميسي هدفين في الدقيقة 75 + 82.

هذا وأكد المدير الفني لـ ليفربول يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي عقب مباراة نيوكاسل، أن البرازيلي روبرتو فيرمينو غير لائق لمواجهة برشلونة مساء الثلاثاء.

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