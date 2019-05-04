داعية كويتي: إمارات “السعادة والتسامح” سمحت لبوذا وعباد البقر ولم تسمح لـ “علياء” أن تقضي آخر أيامها مع أسرتها

شن الداعية الكويتي المعروف الشيخ حامد العلي، هجوما عنيفا على النظام الإماراتي بعد وفاة المعتقلة الإماراتية المصابة بالسرطان علياء عبدالنور في سجون الإمارات.

واستنكر “العلي” إدعاءات نظام الإمارات القمعي بشأن السعادة والتسامح، وهو الذي وصل به الفجور لمنع مريضة السرطان أن تقضي ايامها الأخيرة برفقة أسرتها.

وزارة التسامح سمحت لبوذا وعبّاد البقر ، ولم تسمح لمعتقلة الرأي حتى بأن تقضي آخر أيام حياتها مع أسرتها❗️ https://t.co/MyfPsCAszP — حامد العلي (@Hamed_Alali) May 4, 2019

ودون في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن)ما نصه:”وزارة التسامح سمحت لبوذا وعبّاد البقر، ولم تسمح لمعتقلة الرأي حتى بأن تقضي آخر أيام حياتها مع أسرتها”

وأعلن نشطاء إماراتيون وحقوقيون اليوم السبت، وفاة المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور في سجون الإمارات والمصابة بمرض السرطان.

وذكر حساب “جنائز الإمارات” في تغريدة أنه صلاة الجنازة ستقام على جثمان علياء بعد صلاة العصر بمسجد مقبرة الجرف بعجمان.

واعتقلت علياء عبدالنور في يوليو عام 2015، وأدينت في عام 2017 بـ”الإرهاب” فيما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ” قضية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة”.

وأدانت سلطات الإمارات علياء ”بتمويل مجموعات جهادية، وإدارة مواقع إنترنت ونشر أخبار ومعلومات عنها.”

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهمت السلطات الإماراتية، بإساءة معاملة المعتقلة الإماراتية علياء عبدالنور.

وعمّت مواقع التواصل الاجتماعيّ، حالةً من الغضب الشديد، بعد الإعلان عن وفاة المعتقلة الاماراتية.

وهاجم مغرّدون وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، والحكومة الإماراتية، لرفضهم الإستجابة لمطالب المنظمات الحقوقية وذوي المعتقلة “عبدالنور” بتوفير العلاج اللازم لها، والإفراج عنها.