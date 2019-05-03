بشار الأسد
بشار الأسد
الهدهد

3 دول “فقط” سيسمح لها بشار الأسد بإعادة إعمار سوريا .. ليس من بينها أي دولة عربية

By وطن
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كشفت ، المستشارة السياسية والإعلامية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، أن الأخير حدد ثلاث دول فقط للسماح لها بالمشاركة في إعادة إعمار ، بعد نحو ثماني سنوات من الحرب الطاحنة.

وقالت شعبان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الدول هي: ، والصين، وإيران.

وأوضحت أن الأسد قال إن “الدول التي وقفت بجانب سوريا خلال سنوات الحرب هي فقط من سيسمح لها بالمشاركة في إعادة إعمار البلاد”.

وذكرت أن الأسد أكد على رفضه أن تكون الدول التي “حاربت” ضده مشاركة في إعادة الإعمار.


واستدركت بثينة شعبان بأن إعادة الإعمار لن تتم قبل انتهاء الحرب بالكامل.

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