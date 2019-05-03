هذا هو مصير أبناء حلا شيحة الأربعة بعد طلاقها من الشيخ الكندي

بعد إعلان الفنانة المصرية حلا شيحة الإنفصال عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا، تساءل متابعون عن مصير أبنائها الأربعة.

ولدى حلا من زوجها الكندي أربعة أبناء: “هنا وخديجة وأحمد وعائشة”.

وتبيّن أن ابنتي حلا شيحة الكبيرتين تعيشان مع والدهما في كندا بسبب الدراسة، أما الصغيرين يعيشان معها في مصر.

وكانت حلا قالت إن انفصالها عن يوسف هاريسون، تم منذ 5 أشهر.

وتشارك حلا شيحة في مسلسل “زلزال” الذي سيعرض في شهر رمضان الى جانب النجم محمد رمضان.

يذكر أنّ حلا شيحة أكدت أن قرار عودتها للتمثيل كان صعباً للغاية، وجاء بعد تفكير عميق ودرسته فترة طويلة وفى النهاية وجدت أنها تشعر براحة نفسية كبيرة في قرار العودة وأنها تمتلك قدرة فنية كبيرة تجعلها قادرة على تعويض فترة غيابها.

وكانت حلا قررت اعتزال التمثيل بشكل نهائي عام 2007 تقريباً، بعد آخر عمل قدمته وهو فيلم “كامل الأوصاف”، والتي شاركت فيه وهي ترتدي الحجاب، ثم بعد ذلك ارتدت النقاب.

