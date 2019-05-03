لديهما ابنة عمرها 10 شهور .. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن خطوبتها من هذا الشّخص

أعلن رسمياً عن خطوبة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن على كلارك جايفورد وهو برنامج تلفزيوني عن الصيد وتربطها علاقة به منذ أمد طويل.

ويعتني جايفورد بابنتهما “نيفي تي أروها” البالغة من العمر عشرة شهور، بينما تدير “أرديرن” شؤون البلاد.

وأعلنت أرديرن عن حملها في بداية عام 2018 واعتبره كثيرون رمزا على التقدم الذي أحرزته المرأة في المناصب القيادية، وهي ثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد وهي في المنصب بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو عام 1990.

وانتشرت أنباء الخطبة بعد أن لاحظ الصحفيون أن أرديرن ترتدي خاتما خلال مناسبة عامة الجمعة.

وأكد المتحدث باسمها أندرو كامبل أنها ترتدي الخاتم منذ “عيد القيامة”، ولم يذكر تفاصيل عن عرض الزواج.

وبرز اسمُ رئيسة وزراء نيوزيلند بعد الهجمات الدموية على مسجدين بمدينة كرايستشيرش ما ادّى لاستشهاد 50 مصلياً وإصابة عشرات آخرون.