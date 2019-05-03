فيديو لأحد مشاهير الإمارات يُشعل المواقع ويثير ضجة بحديثه عن ما تحتاجه المرأة من الرجل!

أثار مقطع فيديو لأحد مشاهير مواقع التواصل الإجتماعيّ في الإمارات ضجةً واسعة، بعد انتشاره بشكل كبير بين المستخدمين، ما استدعى تدخل نيابة جرائم تقنية المعلومات.

وفي الفيديو المتداول يظهر المشهور الإماراتي وهو يتحدث عما تحتاجه المرأة من زوجها، واعتبر حديثه خادشاً للحياء العام.

فيديو

نيابة جرائم تقنية المعلومات تحقق مع أحد مشاهير التواصل الاجتماعي بعد تلفظه بعبارات وكلمات تخدش الحياء العام وتمنعه من استخدام حساباته على مواقع التواصل لمدة 7 أيام قابله للتمديد.#الإمارات pic.twitter.com/uaCtuA102d — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 2, 2019

وذكرت نيابة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات أن المحتوى تضمن يجرح المتلقي في المجتمع الإماراتي وتتنافى مع موروثه الأخلاقي.

وأشارت إلى أنه تم استدعاءه من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي، وباشرت معه نيابة جرائم تقنية المعلومات التحقيق، ووجهت إليه تهمة نشر مقاطع فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تخدش الحياء العام وتمس الآداب العامة.

كما قررت النيابة منعه من استخدام حساباته لمدة 7 أيام.