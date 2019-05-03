فيديو| جنازة مهيبة للشيخ فتحي صافي .. وهذا ما أوصى به خلال صلاة الجنازة عليه

في جنازةٍ مهيبة، شيّع الآلاف الجمعة، الشيخ السوري والداعية المعروف فتحي صافي الذي توفي الخميس، اثر تدهور صحته بعد رحلة علاج طويلة ومعاناة من مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما.

وأمّ الشيخ عبد الله دك الباب المصلين في صلاة الجنازة على الراحل فتحي صافي، في جامع العثمان بدمشق، وذلك بوصيّةٍ من الراحل.

وعُرف الشيخ فتحي صافي في آخر سنتين من حياته بشخصيته الدعوية بتقريب الناس لدينها بأسلوب فكاهي مميز.

وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو قالوا إنه للظهور الأخير للشيخ فتحي صافي على فراش المرض قبل أن يتوفاه الله.