فيفي عبده في رامز في الشلال
فيفي عبده في رامز في الشلال
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شاهد ماذا فعل رامز جلال بالراقصة فيفي عبده في “رامز في الشلال”!!

By وطن
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توعد الفنان المصري رامز جلال بأن يعيش ضحايا برنامج المقالب الجديد “” الذي سيقدمه خلال شهر رمضان أسوأ أيام حياتهم. كما قال

جاء ذلك في فيديو ترويجي للبرنامج عرضته قناة MBC .

ويظهر رامز لضحاياه الذين يعيشون لحظاتٍ عصيبة أثناء غرق المركب الذي يستقلونه في مياه الشلال، على هيئة مخلوق متوحش يقوم بمهاجمتهم.

وظهر في الفيديو الترويجي عدد من النجوم كان من أبرزهم الراقصة ، وخالد الصاوي ونجلاء بدر وشيماء سيف، وغيرهم.

كانت مصادر قريبة من فريق عمل برنامج رامز جلال، قالت إنه تمت الاستعانة بالإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، للإيقاع بضحايا برنامج “رامز في الشلال”.

واعتاد جمهور رامز جلال في كل موسم رمضاني انتظار ومتابعة برامج المقالب التي يقوم بتقديمها طيلة أيام الشهر الفضيل، رغم ان كثيرين يرون أن برامجه عبارة عن تمثيل وخداع للمشاهد.حب رأيهم

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