جلسة سُكر في الكويت تنتهي بجريمة مروّعة .. الزوجة غرزت سكيناً في قلب زوجها!

نجح رجال مباحث محافظة الأحمدي في الكويت في فكّ لغز العثور على مقيم نيبالي، مقتولاً في منزله بمنطقة المنقف.

واعترفت زوجة القتيل أنها طعنته بآلة حادة حتى فارق الحياة، وذلك عقب جلسة سكر جمعتهما تخللتها مشاجرة دامية.

كانت الزوجة أنكرت فعلتها لحظة ضبطها وقت وقوع الجريمة.

وأفاد مصدر أمني، أن الخلاف بين القتيل وزوجته بدأ في جلسة حضر فيها الخمر وشارك بها عدد ممن يسكنون مع الزوج والزوجة في السكن ذاته، وغيّب عقولهم، ثم تطوّر الخلاف بينهما وانتهى بجريمة القتل، بعد أن قامت الزوجة بتسديد طعنة نافذة في قلب الزوج.

وجرى توثيق اعترافات الزوجة، واحالتها إلى جهة الاختصاص.