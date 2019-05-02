سمير صبري
حياتنا

هذه تفاصيل حادث السير الذي كاد أن يودي بحياة النجم المصري سمير صبري وأحفاده

By وطن
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طمأن النجم المصري، سمير صبري، جمهوره على صحته، بعد تعرضه لحادث طرق كاد أن يودي بحياته أثناء عودته من الإسكندرية إلي القاهرة.

وقال النجم المصري  إنه تفاجئ وهو علي الطريق باصطدام سيارة أخري بسيارته من الخلف وهو ما كان سيؤدي إلي إنقلاب سيارته لكن “ربنا ستر” علي حسب قوله لـ”اليوم السابع” المصرية.

وأوضح سمير صبري أنه بخير وصحة جيدة ولكنه صدم بسبب الحادث من خوفه الشديد على مرافقيه بالسيارة حيث كان بصحبته نجله واحفاده أثناء الحادث وهو ما جعل صدمة الحادث واقعها أكبر وأصعب عليه.

وأشار سمير صبري الي أنه يحمد لله علي قدر ربنا وأن الأمر لن يصل الي أبعد من ذلك وأنه ونجله واحفاده بخير وصحة، موضحه أنه حاليا يقيم لدي شقيقته حتي يستعيد توازنه النفسي بعد “الخضة” التي تعرض لها بسبب هذا الحادث.

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