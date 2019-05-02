“شاهد” دكتورة “السعادة” الإماراتية تستفز المسلمين وتشكك في يوم القيامة.. ما قالته صادم!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أثار غضبا واسعا، لدكتورة إماراتية تشكك في أحداث يوم القيامة وتطعن بمعتقدات المسلمين، وذلك عقب الجدل الواسع الذي أثارتاه أيضا الأكاديمية الإماراتية موزة غباش التي شنت هجوما عنيفا على “صحيح البخاري” ووصفته بـ”الكتاب المتخلف” ما فجر جدلا واسعا قبل فترة.

هذه المرة خرجت الدكتورة الإماراتية رسل النعيمي، المدربة في تطوير الذات والملقبة بـ “دكتورة السعادة” لتشكك في أحداث يوم القيامة وتطعن بمعتقدات المسلمين ما فجر موجة غضبر واسعة تجاهها.

بعد التشكيك في صحيح البخاري من أبو ظبي :

شاهد | الدكتورة الاماراتية #رسل_النعيمي تشكك في أحداث يوم القيامة وتسخر من معتقدات المسلمين فيه وتطالب بإعادة النظر في هذه المعتقدات pic.twitter.com/IhGZZRK5Vi — الخليج بوست (@alkhalejpost) May 2, 2019

وزعمت “النعيمي” أن ما قيل عن يوم العرض في عرصات القيامة عقائد كاذبة تم زرعها في قلوب المسلمين، مضيفة أن يوم القيامة سيكون فيه تطور وتكنولوجيا لم يسبق لها مثيل.

يشار إلى أنه في مارس الماضي أيضا شنت رئيسة مركز “رواق عوشة بنت حسين الثقافي” الأكاديمية الإماراتية موزة غباش هجوما عنيفا على “صحيح البخاري”، واصفة إياه بالكتاب المتخلف.

وقالت غباش -في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية بحضور وزير الدولة للتسامح نهيان بن مبارك آل نهيان- إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفا، لإيمانه بما يسمى “كتاب البخاري”.

ووف ما رصدته “وطن” حينها فإن الأكاديمية الإماراتية اعتبرت أن كتاب “البخاري المتخلف” يقيد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.

وسبق هذا الهجوم على صحيح البخاري هجوم مماثل عليه من قبل الداعية الإماراتي وسيم يوسف (من أصول أردنية فلسطينية) الذي أكد أنه لا يؤمن بالبخاري ولا السنة النبوية بشكل مطلق، مشيرا إلى أن إيمانه فقط يقوم على القرآن الكريم.

كما يأتي الهجوم على “صحيح البخاري” والتشكيك فيه في وقت تقوم فيه قناة أبو ظبي الإماراتية بإنتاج مسلسل “الحلاج” أحد أشهر أقطاب الصوفية بالعالم الإسلامي لتشير إلى أن تيار الصوفية هو الإسلام المعتدل، وتقدمه للعرب والمسلمين وللعالم بديلا للسلفية والإخوان المسلمين.