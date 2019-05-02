عبد الله النفيسي
عبد الله النفيسي
الهدهد

المفكر الكويتي عبد الله النفيسي محذراً من الانفجار الكبير: هناك فائض أدرينالين عالجوه قبل الصدام

By خاص "وطن"
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حذر المفكر الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي، من المزاج العصبي الذي بدأ يظهر في والجزائر.

وقال النفيسي في تغريدة، رصدتها “وطن”، من ظواهر هذا المزاج العصبي “تبادل الاتهامات” بين المدنيين والعسكر.

وأضاف :” من أسباب هذا المزاج العصبي المحتملة.. (الإرهاق – فائض الأدرينالين- أزمة الثقه – الإحساس بفقدان النجاح- غياب المرجعية)، إلى جانب أسباب أخرى لم يذكرها.

وحث النفيسي في تغريدته المسؤولين إلى (معالجة) هذه الأسباب قبل ان “تتطور لصدام” لا سمح الله.

واستطاع الشعبان الجزائري والسودان ان يطيحا برئيسهما عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير في ثورتين سلمتين، اعادتا إلى الأذهان بداية الربيع العربي الذي أطاح هو الاخر بعدد من رؤساء الدول العربية مثل “زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، وعلي عبد الله صالح في اليمن”.

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