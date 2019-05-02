ابن سلمان يسترضي المجتمع الدولي.. السلطات السعودية تطلق سراح 4 ناشطات معتقلات “مؤقتا”

أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين وحقوق الإنسان في المملكة، ما تردد بين النشطاء من أنباء عن الإفراج عن 4 ناشطات معتقلات من ضمنهم الناشطة البارزة هتون الفاسي.

وقال الحساب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”تأكد لنا أن السلطات السعودية أفرجت اليوم بشكل مؤقت عن 4 من المعتقلات”

وذكر الحساب أسماء المفرج عنهم وهم الناشطة والكاتبة السعودية هتون أجواد الفاسي، والدكتور والباحثة الطبية عبير النمنكاني، بالإضافة إلى الناشطة أمل الحربي زوجة فوزان الحربي، والمستشارة ميساء المانع.

ودون الحساب في تغريدة أخرى ما نصه:”سررنا جداً بعودة كل من هتون وعبير وميساء وأمل إلى عائلاتهن في هذه الأيام المباركة على أبواب شهر رمضان المبارك، ونؤكد على ضرورة الإفراج التام عنهنّ وعن جميع المعتقلات ومعتقلي الرأي.”

▪️سررنا جداً بعودة كل من هتون وعبير وميساء وأمل إلى عائلاتهن في هذه الأيام المباركة على أبواب شهر رمضان المبارك، ونؤكد على ضرورة الإفراج التام عنهنّ وعن جميع المعتقلات ومعتقلي الرأي. pic.twitter.com/CE2FSvmZrF — معتقلي الرأي (@m3takl) May 2, 2019

وتم اعتقال هؤلاء الناشطات في مايو من العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على النساء في المملكة.

واتهم بعض المسؤولين الحكوميين بعضهن آنذاك بتقويض الأمن القومي ومعاونة “أعداء” الدولة، بينما وصفتهن وسائل الإعلام المحلية بـ”الخونة”.

وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت إليها منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر.

وكانت بعض الناشطات وجهن رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.