أنور قرقاش “يضحك على نفسه”: الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب فقط

انتقل وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، المعروف بـ”وزير التغريد”، من التدخل في الشأن السوداني إلى الشأن الليبي، زاعماً أن الأولوية في ليبيا “الآن” هي محافكة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار وحل الأزمة الليبية “التي طال أمدها”، متناسياً دعم بلاده للمتمرد خليفة حفتر الذي يقود هجوماً على العاصمة طرابلس.

وقال القرقاش في تغريدة أطلعت عليها “وطن”، ” أتاح اتفاق أبوظبي الفرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة “.

Priority in Libya to counter extremism/ terrorism & support stability in long drawn out crisis. Abudhabi agreement offered opportunity to support UN led process. Meanwhile extremist militias continue to control Capital & derail search for political solution. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 2, 2019

وأضاف الوزير، “تواصل الميليشيات المتطرفة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وتعرقل أي حل سياسي للأزمة”، منوها بأن الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار في البلاد.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا عسكريا حادا منذ أوائل شهر أبريل الماضي، إذ بدأ المتمرد خليفة حفتر زحفه نحو المدينة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني، وأسفر القتال المستمر خلال ثلاثة أسابيع عن مقتل أكثر من 250 شخصا، حسب التقييمات الأممية.