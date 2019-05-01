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محمد صلاح ضدّ ميسي .. التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول و برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال

By وطن
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تداولت مواقع إخبارية وصحف رياضية، التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا .

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، راكيتيتش، آرثور ميلو

خط الهجوم : ليونيل ، سواريز، فيليبي كوتينيو

بينما جاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون، فابينيو، فينالدوم

خط الهجوم : ، فيرمينيو، ماني

معلّق المباراة: “يوسف سيف من الملعب و علي محمد علي”.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق السابع من شهر مايو الجاري على ملعب “الأنفيلد” معقل ليفربول.

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