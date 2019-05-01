محمد صلاح ضدّ ميسي .. التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول و برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال
تداولت مواقع إخبارية وصحف رياضية، التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا .
وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا
خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، راكيتيتش، آرثور ميلو
خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز، فيليبي كوتينيو
بينما جاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي :
حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع : ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ماتيب، روبيرتسون
خط الوسط : هيندرسون، فابينيو، فينالدوم
خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينيو، ماني
معلّق المباراة: “يوسف سيف من الملعب و علي محمد علي”.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق السابع من شهر مايو الجاري على ملعب “الأنفيلد” معقل ليفربول.