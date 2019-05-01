مجاملة لإسرائيل.. السعودية تستغل علاقتها وتمنع إقامة مؤتمرا لمقاومة التطبيع والدفاع عن فلسطين في السويد

أعلنت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني، اعتذارها عن إقامة التظاهرة التي يطلقها فلسطينيون من الشتات ضمن مؤتمر يقام بالعاصمة السويدية استوكهولم بقاعة المؤتمرات الكبرى والتي كانت مقررة في مايو المقبل، بعد تدخل من السلطات السعودية لدى الحكومة السويدية لإلغاء المؤتمر.

وقالت اللجنة في بيان نشره “ملتقى المبدعين العرب لمناهضة التطبيع” إن وزارة “الثقافة والديمقراطية” السويدية أخبرت منظمي المؤتمر المتضمن الاعتذار عن انطلاق أعمال مؤتمرنا على أراضي مملكة السويد بحجة أن فاعليتنا تناهض السلام العالمي بين الشعوب.

وتابع البيان:”منذ أن جلعنا النضال ضد تشريع التطبيع هدفا نبيلا لنا ونقض وسائله وآلياته كمؤتمر “وارسوا الخياني” الذي شكل انعطافة مهوزلة في اللاخجل وكشف ظهر الأمة العربيةلغدره وطعناته، تعرضنا لضغوط هائلة غايتها الغاء التعرض للانبطاح الرسمي العربي في وارسوا مقابل إغراءات وصلت إلى حد عرض الرشوة علينا للأسف الشديد”

وكشف البيان عن أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية في السعودية السفير عادل بن سراج مرداد، قام قبل مدة بالاجتماع مع سفير السويد لدى السعودية “بان كنوستون” وقام بتحريضه على ملتقانا واتهامنا بالارهاب ومعاداة السامية والافتراء بأننا نتلقى دعما وتمويلا من قطر.

واختتم البيان:”كما أدمت قلوبنا الرسائل المتكررة التي أرسلها السفير السعودي في استوكهولم عبدالعزيز حمود الزيد إلى وزارتي الداخلية والثقافة والديمقراطية السويديتين ناسبا لنا الاتهامات ذاتها مع أننا ننتظر من كافة الأشقاء العرب دعم ملتقانا وسط مجتمع غريب في الدول الاسكندنافية دفاعا عن قضية العرب الولى فنحن لا نستهدف دولة أو حكومة بعينها ولكننا ننتقد النهج نقدا موضوعيا بناء بعيدا عن المهاترات الإعلامية”