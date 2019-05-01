“لا تنحنوا أمامه ولا تسمحوا له بالتجاوز”.. كاتبة سعودية: ترامب يرانا “أبار نفط” فقط

قالت الكاتبة السعودية، ريم سليمان، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ينظر إلى المملكة العربية السعودية على أنها مجرد “أبار للنفط”، ويكرر ذلك في مؤتمراته لكن نظرته هذه لا تهم.

وأضافت الكاتبة السعودية في تغريدة رصدتها “وطن”، ” ما يهم أن يكون موقف بلادنا تجاهه صلبا، وألا تنحني أمامه ولا تسمح له بالتجاوز، لا على الدولة ولا قيادتها”.

ينظر ترامب إلى المملكة أنها مجرد أبار للنفط، ويكرر ذلك في مؤتمراته، لكن نظرته هذه لا تهم. ما يهم، أن يكون موقف بلادنا تجاهه صلبا، وألا تنحني أمامه ولا تسمح له بالتجاوز، لا على الدولة ولا قيادتها. نعم نحن نختلف اليوم مع السياسات المتبعة، لكن لا نرضى بتطاول ترامب ولا أمثاله. — ريم سليمان (@REEMSulaiman80) April 30, 2019

وتابعت :” نعم نحن نختلف اليوم مع السياسات المتبعة، لكن لا نرضى بتطاول ترامب ولا أمثاله”.

وكان الرئيس الأمريكي، قد وجه إهانة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، كاشفاً نصل الاتصال الذي جرى بينهما مؤخراً حول الدعم الذي تقدمه السعودية لأمريكا مقابل حمايتها. كما قال ترامب.

قال ترامب – في كلمة ألقاها أمام تجمع لمؤيديه في ولاية ويسكنسن الأمريكية السبت بحسب شبكة “سي إن إن”- “اتصلت بالملك (سلمان بن عبد العزيز)؛ وقلت: أيها الملك، نحن نخسر كثيراً في الدفاع عنكم، أيها الملك لديكم أموال كثيرة..”.

وأضاف ترامب قلت للملك : “أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال”، حينها قال ملك السعودية “لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي اتصالا كهذا في السابق”، فقال ترامب “هذا لأنهم كانوا أغبياء”

وأضاف ترامب مخاطباً الحشود: “يشترون (السعودية) الكثير من واشنطن، اشتروا بقيمة 450 مليار دولار.. لدينا أشخاص يريدون مقاطعة السعودية! هم اشتروا منا بقيمة 450 مليار دولار، وأنا لا أريد خسارة أموالهم.. وعسكرياً نحن ندعم استقرارهم”.

ويتهم مشروعون أمريكيون الرياض بارتكاب انتهاكات وجرائم في حربها باليمن، منذ مارس 2015، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى اتهامات بالوقوف وراء مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر 2018، والتستر على من ارتكبوا الجريمة.