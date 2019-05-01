شاهد ماذا فعل غاضبون عراقيون بالقنصلية الكويتية احتجاجاً على “إساءة” أمير قبيلة العوازم لنساء البصرة

هاجم محتجون عراقيون الأربعاء القنصلية الكويتية في مدينة البصرة، وذلك احتجاجاً على تصريحات أمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع، اعتبرت مسيئة لنساء البصرة.

وأظهر مقطع مصوّر لحظة قيام محتجين بإنزال علم الكويت من على البوابة الرئيسية لقنصلية الكويت وتمزيقه.

على خلفية تصريح بن جامع



الإعتداء على قنصلية #الكويت في البصرة من قبل محتجين pic.twitter.com/UDpfy4zkws — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) May 1, 2019

وعلى إثر ذلك، أحاطت قوات الأمن العراقية بالقنصلية الكويتية في البصرة من كافة الاتجاهات لحمايتها.

عاجل / قوات الأمن العراقية تحيط بالقنصلية الكويتية في البصرة من كافة الاتجاهات لحمايتها pic.twitter.com/YRhnDra32V — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) May 1, 2019

كان “بن جامع” قال خلال التجمع الذي نظمته قبيلة العوازم لجمع الدية التي ستدفع لذوي الاعلامية الكويتية هداية السلطان التي قتلها أحد ابناء القبيلة “خالد نقا العازمي”، إنّ “خالد ضحى بشبابه وبمنصبه لا شيء سوى لشيءٍ في رأسه .. ونحن لم يكن عندنا راقصات .. الراقصات كنّ من البصرة وما هم من فريج العوازم.. وحريمنا وامهاتنا واخواتنا لا يمكن أن يملكن الا كتاب الله وسنة رسوله”.

وجاء حديثه هذا خلال تعليقه على مقالة الاعلامية هداية السلطان والتي اغتيلت على يد خالد نقا عام ٢٠٠١ بعد ان نسب لها القول ان راقصات من العوازم يؤدين رقصا به إيحاء جنسي في حفلات القبيلة.

فيديو/ الشيخ #فلاح_بن_جامع: حنا ما نجيب راقصات.. الراقصات من البصرة ماهم من فريج العوازم.. ونساؤنا لا يملكن إلا كتاب الله وسنة رسوله#خالد_نقا_العازمي#خالد_نقا#خالد__نقا

pic.twitter.com/8H2jmlQUuE — الزيادي (@AlziadiQ8) April 29, 2019

وقدّم أمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع، اعتذاراً لمدينة البصرة والعراقية وأهاليها عن ما بدر منه خلال اجتماع قضية ابن القبيلة “خالد نقا” قاتل الاعلامية الكويتية هداية السلطان.

ونقل حساب “المجلس” الكويتي، عن أمير قبيلة العوازم قوله إنه تم فهم كلامه “بطريقة خاطئة عندما تطرق إلى مدينة البصرة العريقة”.

وقال: “على هذا النحو أقدم خالص إعتذاري إلى البصرة وأهاليها الكرام الذين تربطنا بهم علاقات أخوية ونسب والله أعلم بالنيات”.

أمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع: أتقدم بالإعتذار عن ما ورد خلال اجتماع قضية خالد نقا وما تم فهمه بطريقة خاطئة عندما تطرقت إلى مدينة #البصرة العريقة، وعلى هذا النحو أقدم خالص إعتذاري إلى البصرة وأهاليها الكرام الذين تربطنا بهم علاقات أخوية ونسب والله أعلم بالنيات. pic.twitter.com/7Wex2VQcum — المجلس (@Almajlliss) May 1, 2019

ومن المقرر أن يُفرج عن الكويتي خالد نقا العازمي قاتل الإعلامية الكويتية هداية السلطان عام 2001، يوم الأحد المقبل وذلك بعد اكتمال جمع الدية التي ستدفع لأهل القتيلة.

ونظّمت قبيلة العوازم حملة كبيرة لجمع مبلغ الدية وقدره 10 ملايين دينار.





