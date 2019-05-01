دية شروق المطيري
دية شروق المطيري
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شاهد| فرحة عارمة بعد اكتمال دية شروق المطيري خلال ساعات ونجاتها من القصاص

By وطن
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أعلن مساء الأربعاء عن إكتمال شروق المطيري والبالغة مليون دينار كويتي.

ونشرت حسابات على موقع “تويتر” مقاطع مصورة تُظهر الفرحة وجانباً من الإحتفالات بعد اكتمال الدية.

جديرٌ بالذكر أنه صدر على شروق المطيري حكم القتل “قصاصاً”، عن تهمة “القتل بالخطأ” لزوجها 3 سنوات.

وتعتبر آخر مهلة لتقديم الدية لإنقاذ المطيري من تنفيذ الحكم هي 4 / 7 / 2019 . وقدّم عديدون تبرعاتهم للدية التي قدرت بـ 12 مليون ريال.

يأتي ذلك بعدما نظّمت قبيلة العوازم في الكويت حملة كبيرة لجمع دية خالد نقا العازمي، قاتل الإعلامية الكويتية هداية السلطان عام 2001، وقدرها 10 ملايين دينار.

وبالفعل تمّ جمع المبلغ كاملاً على ان يفرج عن خالد نقا يوم الأحد المقبل.

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