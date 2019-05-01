شاهد| فرحة عارمة بعد اكتمال دية شروق المطيري خلال ساعات ونجاتها من القصاص

أعلن مساء الأربعاء عن إكتمال دية شروق المطيري والبالغة مليون دينار كويتي.

ونشرت حسابات على موقع “تويتر” مقاطع مصورة تُظهر الفرحة وجانباً من الإحتفالات بعد اكتمال الدية.

ابتدت التبرعات بعد صلاة العشا وسكرت بعد الصلاه بنص ساعه

دية شروق

ودية المطيري

⁧#شروق_المطيرى pic.twitter.com/EXjn11Sodn — al hoor (@AL_HOOR_305) May 1, 2019

تم تسكير ديّه اختنا #شروق_المطيري

وتكفل بباقي الديه وتبلغ " مليون ريال "

النائب ماجد مساعد المطيري @almaimoni123

بيض الله وجهك يابو طلال ولا غريبه منك ومن مطير ❤️ pic.twitter.com/2Ptafnc56a — : عَبْدالله الميموني (@AMutiri965) May 1, 2019

جديرٌ بالذكر أنه صدر على شروق المطيري حكم القتل “قصاصاً”، عن تهمة “القتل بالخطأ” لزوجها 3 سنوات.

وتعتبر آخر مهلة لتقديم الدية لإنقاذ المطيري من تنفيذ الحكم هي 4 / 7 / 2019 . وقدّم عديدون تبرعاتهم للدية التي قدرت بـ 12 مليون ريال.

يأتي ذلك بعدما نظّمت قبيلة العوازم في الكويت حملة كبيرة لجمع دية خالد نقا العازمي، قاتل الإعلامية الكويتية هداية السلطان عام 2001، وقدرها 10 ملايين دينار.

وبالفعل تمّ جمع المبلغ كاملاً على ان يفرج عن خالد نقا يوم الأحد المقبل.