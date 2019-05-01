“شاهد” خطة مدروسة بعناية تمّ تجهيزها منذ شهرين .. القوات التركية والقطرية تُثير رعب دول الحصار

قال بيان لوزارة الدفاع القطرية، إنّ سلاح الحدود الأميري القطري، أجرى تمرينا مشتركا مع القوات التركية المتمركزة في الدوحة.

وهدفَ التمرين إلى تدريب القادة والمرؤوسين، والتعامل مع العمليات العسكرية بأنواعها، ورفع كفاءتهم العملية خلال برامج التدريب المستمرة.

وأضاف البيان، أن التمرين يأتي في نطاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وأوضح أنه يأتي ضمن خطة مدروسة بعناية من أجل تنفيذه بدقة وفق الخطط التي تم وضعها لتحقيق أهداف التمرين، حيث يتم الإعداد والتجهيز له على مدار الشهرين الماضيين.

وأضاف أن “القيادات المختلفة بالقوات المسلحة القطرية، تحرص بشكل مستمر على تنفيذ تمارين مشتركة مع نظرائها من القوات المسلحة الحليفة، ضمن مساعيها لرفع الكفاءات العسكرية والعملية بمختلف أنواعها”.

سلاح الحدود الأميري القطري ينفذ تمرين مشترك مع القوات التركية pic.twitter.com/ZGROoekiTe — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) April 30, 2019

ونشرت تركيا قوات برية في ثكنة “طارق بن زياد” بقطر، في إطار اتفاقية وقعت بين الجانبين في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وأجرى البلدان عدة مناورات وتمرينات عسكرية مشتركة في العامين الأخيرين.