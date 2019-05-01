“شاهد” حديث أمير قبيلة العوازم عن “راقصات البصرة” يفجّر ضجةً كبيرة .. إليكم ما حدث

قدّم أمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع، اعتذاراً لمدينة البصرة والعراقية وأهاليها عن ما بدر منه خلال اجتماع قضية ابن القبيلة “خالد نقا” قاتل الاعلامية الكويتية هداية السلطان.

ونقل حساب “المجلس” الكويتي، عن أمير قبيلة العوازم قوله إنه تم فهم كلامه “بطريقة خاطئة عندما تطرق إلى مدينة البصرة العريقة”.

وقال: “على هذا النحو أقدم خالص إعتذاري إلى البصرة وأهاليها الكرام الذين تربطنا بهم علاقات أخوية ونسب والله أعلم بالنيات”.

https://twitter.com/Almajlliss/status/1123522506730635264

كان “بن جامع” قال خلال التجمع الذي نظمته قبيلة العوازم لجمع الدية التي ستدفع لذوي الاعلامية الكويتية هداية السلطان التي قتلها أحد ابناء القبيلة “خالد نقا العازمي”، إنّ “خالد ضحى بشبابه وبمنصبه لا شيء سوى لشيءٍ في رأسه .. ونحن لم يكن عندنا راقصات .. الراقصات كنّ من البصرة وما هم من فريج العوازم.. وحريمنا وامهاتنا واخواتنا لا يمكن أن يملكن الا كتاب الله وسنة رسوله”.

وجاء حديثه هذا خلال تعليقه على مقالة الاعلامية هداية السلطان والتي اغتيلت على يد خالد نقا عام ٢٠٠١ بعد ان نسب لها القول ان راقصات من العوازم يؤدين رقصا به إيحاء جنسي في حفلات القبيلة.

https://twitter.com/AlziadiQ8/status/1122966937816973319

ورغم تقديم الإعتذار إلا أنّ مغردّين عراقيين عبّروا عن غضبهم من حديث أمير قبيلة العوازم عن نساء البصرة.

ومن المقرر أن يُفرج عن الكويتي خالد نقا العازمي قاتل الإعلامية الكويتية هداية السلطان عام 2001، يوم الأحد المقبل وذلك بعد اكتمال جمع الدية التي ستدفع لأهل القتيلة.

ونظّمت قبيلة العوازم حملة كبيرة لجمع مبلغ الدية وقدره 10 ملايين دينار.