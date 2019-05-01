حلا شيحة تصدم متابعيها بإعلان طلاقها من زوجها الكندي منذ أشهر .. ولهذا أخفت الخبر

تفاجأ جمهور الفنانة المصرية حلا شيحة بإعلان خبر انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، الذي ارتبطت به منذ 12 عامًا.

وتحدثت المصادر عن أن الإنفصال تمّ منذ حوالي 6 أشهر، أي بعد خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل مجدداً.

ولدى حلا من زوجها الكندي أربعة أبناء: “هنا وخديجة وأحمد وعائشة”.

وترفض حلا الإفصاح عن خبر انفصالها عن زوجها حاليًا؛ لعدم علم أبنائها بهذا النبأ.

وترفض التعليق والحديث في هذا الأمر، فهي لا تريد تدخل أي شخص في حياتها وحياة أسرتها.

وتشارك حلا شيحة في مسلسل “زلزال” الذي سيعرض في شهر رمضان الى جانب النجم محمد رمضان.

يذكر أنّ حلا شيحة أكدت أن قرار عودتها للتمثيل كان صعباً للغاية، وجاء بعد تفكير عميق ودرسته فترة طويلة وفى النهاية وجدت أنها تشعر براحة نفسية كبيرة في قرار العودة وأنها تمتلك قدرة فنية كبيرة تجعلها قادرة على تعويض فترة غيابها.

وكانت حلا قررت اعتزال التمثيل بشكل نهائي عام 2007 تقريباً، بعد آخر عمل قدمته وهو فيلم “كامل الأوصاف”، والتي شاركت فيه وهي ترتدي الحجاب، ثم بعد ذلك ارتدت النقاب.