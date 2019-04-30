“شاهد” السيسي يثير سخرية واسعة بأول تعليق له على الاستفتاء.. هذا ما قاله عن “جبر الخاطر” وزيادة وزن المواطن

أثار رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي سخرية واسعة، في أول تعليق له على نتيجة الاستفتاء الذي ضمن له البقاء في السلطة حتى عام 2030، وذلك بحديثه عن زيادة وزن المواطن المصري و”جبر الخواطر”.

وفي أول تعليق على نتائج الاستفتاء الأخير، خرج السيسي، عن سياق كلمة كان يقرأها من ورقة في احتفالية عيد العمال بمحافظة الإسكندرية، تتحدث عن إبهار المصريين للعالم بالخروج بالملايين في الاستفتاء.

وقال في الكلمة التي بثها التليفزيون الحكومي وفضائيات خاصة، الثلاثاء، مخاطبا المصريين والحضور بالقاعة: “إنتوا جبرتم بخاطري وخاطر مصر”.

كما صرح السيسي، أثناء كلمته، بأنه حينما يرى أشخاصا زائدي الوزن، يظن في قرارة نفسه أنهم لا يعملون.

https://www.youtube.com/watch?v=8bkhKkfnf5A

وتابع:”من يشتغل ويعمل فلا مجال لزيادة وزنه”

ورغم تصريح السيسي (يحكم منذ 2014) في مقابلة عام 2017، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، إلا أنه أدلى بصوته بأحد مقرات الاقتراع شرقي العاصمة القاهرة، وقدم الشكر للمصريين على المشاركة عقب إعلان النتيجة.

وانقسمت قوى المعارضة جراء الاستفتاء إلى فريقين أحدهما دعا إلى التصويت بـ”لا”، وآخر قرر المقاطعة، غير أنهم اتفقوا على عدم دستورية تلك التعديلات.

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).