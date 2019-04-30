“رداحة الإمارات” تتطاول على أردوغان وتصفه بـ”تمثال العجوة” الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية

هاجم الاعلامية الاماراتية، مريم الكعبي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفة اياه بـ”تمثال العجوة” الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية.

وقالت الكعبي المعروف عنها بـ”رداحة الإمارات” في تغريدة رصدتها “وطن”، تمثال العجوة أردوغان، أكثر المزايدين على القضية الفلسطينية تاجر ويتاجر بها في كل المحافل وجميع المناسبات أجل استحقاقات دعائية “.

وأضافت الكعبي في تعليقها على هاشتاج أطلقه الذباب السعودي #تركيا_تقتل_سجين في إشارة إلى الجاسوس الإماراتي زكي مبارك الذي انتحر داخل محبسه في تركيا، ” تصفية مناضل فلسطيني في سجون تركية تذيب تمثال العجوة وتكشف حقيقته وإجرامه وتآمره على القضية ورموزها “.

#تركيا_تقتل_سجين

تمثال العجوة أردوغان

أكثر المزايدين على القضية الفلسطينية تاجر ويتاجر بها في كل المحافل وجميع المناسبات أجل استحقاقات دعائية.



تصفية مناضل فلسطيني في سجون تركية تذيب تمثال العجوة وتكشف حقيقته وإجرامه وتآمره على القضية ورموزها . — مريم الكعبي (@maryam1001) April 29, 2019

وكان الأمن التركي، قد أعلن، في وقت سابق، توقيف رجلي استخبارات بإسطنبول، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، في إطار تحقيق نيابي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.