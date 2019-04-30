مريم الكعبي
الهدهد

“رداحة الإمارات” تتطاول على أردوغان وتصفه بـ”تمثال العجوة” الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية

By خاص "وطن"
1

هاجم الاعلامية الاماراتية، مريم الكعبي، الرئيس التركي ، واصفة اياه بـ”تمثال العجوة” الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية.

وقالت الكعبي المعروف عنها بـ”رداحة الإمارات” في تغريدة رصدتها “وطن”، تمثال العجوة أردوغان، أكثر المزايدين على القضية الفلسطينية  تاجر ويتاجر بها في كل المحافل وجميع المناسبات أجل استحقاقات دعائية “.

وأضافت الكعبي في تعليقها على هاشتاج أطلقه الذباب السعودي #تركيا_تقتل_سجين في إشارة إلى الجاسوس الإماراتي الذي انتحر داخل محبسه في تركيا، ” تصفية مناضل فلسطيني في سجون تركية تذيب تمثال العجوة وتكشف حقيقته وإجرامه وتآمره على القضية ورموزها “.

وكان الأمن التركي، قد أعلن، في وقت سابق، توقيف رجلي استخبارات بإسطنبول، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، في إطار تحقيق نيابي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أردوغان يفتح النار على “جنرال الإمارات” ويكشف عن مساعي إفشال المؤامرة على…

الهدهد

مستشار ابن زايد يحذر السعوديين والإماراتيين من السياحة في تركيا: أردوغان سيعتقلكم

الهدهد

إعلاميو “سكاي نيوز عربية” أصابهم الجنون بعد اعتقال خلية التجسس الإماراتية…

الهدهد

أردوغان: نتعرض لحملات تشويه ممنهجة بسبب موقفنا ضد “الظلم” في مصر وهذه…

  1. ابوعمر يقول

    أردوغان حولكم الى جعلانات تتقاتل عن(روث البهائم) يا الجعلانة الشمطاء…

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.