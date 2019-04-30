دوري أبطال أوروبا .. شاهد ماذا فعل محمد صلاح في “كامب نو” قبل لقاء ليفربول و برشلونة

أبرزت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، زيارة لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي الى ملعب كامب نو، قُبيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نادي برشلونة الإسباني، مساء الأربعاء.

ونشرت الصحيفة صوراً للاعبي ليفربول اثناء تواجدهم كامب نو، واشارت الى أنّ النجم المصري محمد صلاح، وقف وقتاً طويلاً وهو يتأمل الملعب الذي سيشارك في اللعب مع ناديه على هذا الإستاد لأول مرّة.















هذا وقال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إن رغبة ليونيل ميسي قائد برشلونة، في الفوز بلقب دوري الأبطال من جديد، تعتبر تهديدًا لفريقه، لكنه أكد أيضًا أن لاعبيه سيقاتلون من أجل التأهل للنهائي.

وتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن شهر أبريل. كما تواجد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة صاحب أجمل أهداف الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل. وتم اختيار هدف محمد صلاح الرائع في شباك تشيلسي للمنافسة على حصد الجائزة.