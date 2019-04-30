السيدة التي مارست الجنس مع صديقها البحريني وخرجت عارية للشارع تعود للواجهة

عادت قضية العارية التي ظهرت في مقطع فيديو بنوفمبر/تشرين الثاني 2018 وهي تسير في شوارع البحرين عارية بدون أيّ ملابس في وضح النّهار الى الواجهة مجدداً.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر على سيدة أجنبية في العقد الرابع من عمرها، أدينت بالحبس سنتين، بعد سيرها في طريق عام عارية واعتدائها على الشرطة وتعاطي المخدرات.

وتم حبس صديقها – وهو بحريني – سنة وغرامة ألف دينار (3,300 دولار)، وفق موقع ”الأيام“ المحلي.

وحاول شرطيان ابعاد السيدة الأجنبية عن الشارع بعد تسببها باختناق مروري، فاعتدت عليهما وضربت أحدهما بقدمها ويدها في بطنه وفي صدره وفي وجهه وبصقت عليه.

وقال صديق المتهمة في التحقيقات إنه تعرف عليها الأجنبية قبل شهرين من الواقعة، حيث تعمل مديرة بأحد المنتجعات السياحية.

وعن الفيديو الذي ظهرت فيه عاريةً قال: في يوم الواقعة حضرت إليّ واحتسيا المشروبات الكحولية، ثم عادت معي لمنزلي وتعاطينا الحشيش ومارسنا الجنس، ودخلت الحمام، لكنها خرجت منه عارية تمامًا وهي تنطق بلغة غير مفهومة، ثم رفضت ارتداء ملابسها وخرجت من الشقة، فشاهدتها عمتي وحاولت وضع رداء على جسدها، إلا أنها أصرت على الخروج عارية، فلحقها صديقها، وأركبها السيارة ووضع عليها رداء عمته.

وأضاف المتهم أن صديقته كانت تهدأ قليلًا ثم تعود للهلوسة بلغة غير مفهومة، وفجأة قفزت من نافذة السيارة في الطريق العام ولم يتمكن من اللحاق بها بسبب الازدحام، وبعد ذلك علم بتواجدها عند أحد التقاطعات وأنه تم القبض عليها.